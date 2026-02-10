「詰んだ」時こそ、逆転のチャンス！偉人47人の絶体絶命エピソードを愉快に紐解く『日本史の詰んだ人図鑑』3月9日発売

20年のニート生活、船長なのに船酔い、陰キャすぎて女子グループで孤立…偉人はみんな「詰んでいた」

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区 代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年3月9日より、新刊『日本史の詰んだ人図鑑』を発売いたします。

この本は、日本史の偉人たちが直面した「人生最大のピンチ」と、そこからの「大逆転劇」を楽しく紹介する歴史エンタメ図鑑です。うっかりミスや裏切り、やらかし……。完璧な成功者だと思っていたヒーローたちの、想像以上に人間くさくて笑える「詰んだ」瞬間に注目することで、歴史がもっと身近に、そして明日がちょっと前向きになれる一冊です。







https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1640

■ 本書のコンセプト：なぜ今、偉人の「詰んだ」話なのか？

現代の子どもたちの間で日常的に使われる「詰んだ（絶体絶命）」という言葉。本書は、偉人たちのキラキラした成功談ではなく、思わず「トホホ……」とツッコミたくなるような失敗談＝「詰んだ話」を入り口にしています。

歴史好きのお子さんには「教科書には載っていない偉人たちの意外な裏側」を知る喜びを、歴史に興味がないお子さんには「ピンチ」や「詰んだ」という馴染みのある切り口から歴史の面白さに気づくきっかけを提供します 。

監修には、ベストセラー『やばい日本史』でもおなじみの東京大学教授・本郷和人氏を迎え、史実に基づいた本格的な歴史知識を、小学生が夢中で楽しめるエンターテインメントへと昇華させました。

■ 本書の3つの魅力

1. 思わず吹き出す！衝撃の「詰み」エピソード

源頼朝：源氏のプリンスから、まさかの無職歴20年の「ニート生活」に転落。

勝海舟：海軍をつくった船長なのに、実は猛烈な「船酔い」でヘロヘロに。

紫式部：インテリで「陰キャ」すぎて女子グループに馴染めず、宮仕えで詰む。

など、教科書には載らない「人間臭すぎるピンチ」を知ることで、歴史への興味が一気に加速します。







2. 小学生を徹底調査！「今の子に刺さる」圧倒的な読みやすさ

小学生に人気のコミック雑誌を研究し、ABテストを繰り返して子どもたちが普段使っている言葉を誌面に反映しました。また、児童書で人気の小豆だるま氏が、全編オールカラーで偉人たちのピンチを楽しく彩ります。







3. 「ピンチは逆転できる」ことを伝える4ページ構成

各エピソードは、「詰んだ話（2ページ）」と、そこから見事に偉業を成し遂げた「逆転劇（2ページ）」の計4ページで構成。 完璧ではない偉人たちが自らの力で運命を変える姿を通じ、読者の子どもたちへ「失敗しても大丈夫、自分も逆転できる！」という前向きな勇気を届けます。







■目次例

第一章　やらかしちゃって詰んだ人

・勝海舟　- 船長なのに船酔いでヘロヘロになる

・明智光秀　- おもてなしを大失敗！大目玉を食らう　他

第二章　生まれのせいで詰んだ人

・源頼朝　-おぼっちゃまからニート生活に転落！

・春日局　-裏切り者の娘の次は、裏切り者の妻になる！　他

第三章　希望を失って詰んだ人

・夏目漱石 - メンタルがズタボロになって強制帰国

・足利尊氏 - 天皇を怒らせたショックで寺に引きこもる　他

第四章　時代の流れで詰んだ人

・黒田官兵衛　- 親友を説得しに行って監禁されてしまう

・清少納言　- 一生ついていくと決めた推しの一家が大没落！　他

第五章　追い詰められて詰んだ人

・紫式部　- 陰キャでぼっち！数日で実家に逃げ帰る

・平清盛　- 出世をねたまれ、留守中に朝廷ジャック！　他

第六章　ウソかホントか詰んだ人

・徳川家康　- 信玄の強さにビビり、うんこをもらす！？

・ヤマトタケル　-サイコパスすぎて、父から嫌われてしまう！他

■書籍概要

書名：日本史の詰んだ人図鑑

定価：1,320円（本体1,200円＋税10%）

体裁：四六判ソフトカバー / 216ページ / オールカラー

監修：本郷和人

イラスト：小豆だるま

発売日：2026年3月9日（取次搬入：3月5日）

ISBN：978-4-8014-0164-8

