農業・エネルギー・都市防災を支える気象インテリジェンス：2031年に71.61億米ドルへ成長する気象監視ソリューションとサービス
気象監視ソリューションとサービスとは、地表・大気・海洋・空間など複数の環境要素に関する気象情報をリアルタイムで観測・収集・解析し、可視化・予測・通報を行う一連の統合システムおよびその運用支援を指す。具体的には、観測装置（気温、湿度、風速、降水量、気圧、放射など）の設置・運用から、データ処理、AI解析、気象予測アルゴリズムの提供、さらに自治体・交通機関・農業・エネルギーなど各分野への情報配信・リスク通知サービスまでを含む。近年では、IoTやクラウド基盤、リモートセンシング、ドローン、衛星データなどの先進技術を取り入れた統合型プラットフォーム化が進んでおり、災害予防や産業効率化の観点からも重要性を増している。
気象監視分野は、もはや気象庁や航空・海運といった伝統的な気象利用分野にとどまらず、農業、水資源管理、建設、再生可能エネルギー、防災、物流など幅広い産業で応用されている。そのため、単一の観測装置や予報モデルだけでなく、顧客業務に最適化された垂直統合型のソリューションが主流となりつつある。たとえば、農業分野では生育予測・病害虫リスク通知機能を備えた農地気象モニタリングが求められ、エネルギー分野では太陽光・風力の発電予測と連動した設備稼働最適化サービスが求められる。このように、気象監視は「汎用情報」から「業界特化型知的インフラ」へと変容し、サービス事業者には高度な業界理解とシステム統合力が求められるようになっている。
気象監視ソリューションにおいては、リアルタイム性と予測精度が常に技術進化の中心にある。観測インフラの密度向上、センサ精度の進化、衛星・レーダーとの連携に加え、AI・機械学習を活用した気象モデルの精度向上も進んでいる。とりわけ極端気象や局地的大雨、突風、雷、熱波などの「短時間高リスク事象」への即応性が重要視され、予測と同時に「行動喚起型アラート」へつなげるサービス設計が求められている。また、クラウド型SaaSとしての提供が拡大しており、ユーザーは高性能なデータ処理環境を自社に構築せずとも、高精度の監視・通知機能を即時に利用できる。このように、データそのものの価値だけでなく、「どう活用できるか」というUXレベルの設計力が、差別化の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界気象監視ソリューションとサービス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/588219/weather-monitoring-solutions-and-services）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.9%で、2031年までにグローバル気象監視ソリューションとサービス市場規模は71.61億米ドルに達すると予測されている。
図. 気象監視ソリューションとサービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341396/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341396/images/bodyimage2】
図. 世界の気象監視ソリューションとサービス市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、気象監視ソリューションとサービスの世界的な主要製造業者には、The Weather Company、Vaisala Oyj、Fugro Group、DTN LLC、CHMTGC、Geovis Technology、Campbell Scientific、Xylem、ANEOS Corporation、Baron Servicesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約35.0%の市場シェアを持っていた。
