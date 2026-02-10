航空機用除氷＆防氷装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式除氷装置、液体式着氷防止装置、電熱式氷結防護装置）・分析レポートを発表
2026年2月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「航空機用除氷＆防氷装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、航空機用除氷＆防氷装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における航空機用除氷＆防氷装置市場について、現状分析と将来予測を包括的に整理したものです。除氷および着氷防止装置とは、雪、氷、霜の付着を除去または防止するための各種装置や技術の総称です。
電気的、機械的、化学的、熱的、空気圧的手法が用いられ、主に航空機分野で活用されていますが、他の限定的用途にも使用されています。航空機の安全運航を支える重要な要素として、寒冷環境下で不可欠な設備です。
________________________________________
市場規模と成長動向
世界の航空機用除氷＆防氷装置市場規模は、2024年時点で4億8900万米ドルと評価されています。今後も安定した成長が見込まれており、2031年には6億5000万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.1パーセントであり、航空交通量の増加、安全規制の強化、気候変動による異常気象の増加が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策対応の違いが、地域別競争構造や供給網の安定性に影響を与えています。
________________________________________
技術概要と装置の特徴
除氷装置は、すでに付着した氷を除去することを目的とし、加熱、振動、化学薬剤噴霧などの方法が用いられます。一方、着氷防止装置は、低温かつ高湿度環境下において氷の形成自体を防ぐ役割を担います。
表面加熱や特殊被膜の活用により、氷が付着する前に抑制する点が特徴です。これらの技術は、航空機の主翼やエンジン吸気部など、安全性に直結する部位で広く導入されています。
________________________________________
製品別および用途別の市場構造
製品タイプ別では、機械式除氷装置、液体式着氷防止装置、電熱式氷結防護装置、その他に分類されます。2024年時点では、電熱式氷結防護装置が市場全体の61.15パーセントを占め、主流技術となっています。
用途別では、民間航空分野と軍事航空分野に分かれ、特に民間航空分野が大きな比重を占めています。民間分野は2031年までに3億9281万米ドル規模に達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Safran、Collins Aerospace (RTX)、GKN Aerospace、Meggitt (Parker Hannifin)、Cox & Company、Liebherr、Honeywell、Ultra PCS、Hutchinson、CAV Systems などの企業が参入しています。2024年時点では、上位5社で市場売上の約68.15パーセントを占めており、寡占的な競争構造が形成されています。各社は技術力や信頼性を強みに、製品性能向上と長期契約獲得を進めています。
________________________________________
将来技術動向と市場展望
今後は、知能化技術や自動制御技術の導入が進み、環境データを活用した高効率な除氷および着氷防止が求められます。また、環境負荷低減を目的とした高効率材料や低エネルギー消費技術への需要も高まっています。
航空分野に加え、再生可能エネルギー設備など新たな分野への応用も進展すると見込まれます。地域別では、インフラ投資が進むアジア太平洋地域が高い成長率を示す一方、北米では環境規制対応を背景とした需要が継続すると予測されています。
