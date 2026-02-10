リテルヒューズ、EV用のバッテリー、モーター、安全システム向けの認証取得済「新型車載用電流センサー」を発売
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、電気自動車とハイブリッド車の性能、効率性、装備の安全性の強化のために設計された、「新型車載用電流センサー6種」を2月上旬に発売します。
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6386316986112
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341203/images/bodyimage1】
この新たな認証取得済車載用センサーは、バッテリー管理、モーター制御、およびパイロヒューズ安全システム全体にわたって正確な絶縁電流測定を可能にします。オープンループホール効果技術を採用し、バスバー実装型のコンパクトなフォームファクターで信頼性の高い性能を発揮します。出力形式はアナログ電圧とデジタル（CAN/LIN）通信にも対応しているため、既存のEVアーキテクチャとの柔軟な統合が可能です。
EVシステムやハイブリッドシステムの進化にともない、エンジニアは高精度、迅速な応答、機能安全規格への適合といった高まるニーズに直面しています。この新たな電流センサーシリーズは、効率、安全性、およびシステムの総合的な信頼性を向上させると同時に、設計の簡素化に寄与する拡張性の高いASIL対応ソリューションを提供することで、これらの課題に取り組むOEM事業者やティア1サプライヤーの皆様を支援します。
■高精度で拡張性の高い設計
公称電流範囲を最大±1500Aまで拡張することで、クラス最高の総合的な誤差性能と最小の熱ドリフトを実現しています。CAN2.0B通信機能搭載モデルは、AUTOSAR E2E Profile1A診断とASIL-C対応の電流測定機能を搭載することで、バッテリー制御ユニットやディスコネクトユニットといった特に安全性が求められるシステムへの統合を可能にしました。
■製品シリーズと特長
・バッテリー管理センサー - CH1B02xB、CH1B032B、CH1B040B
BMS、DCリンク、HVジャンクションボックス向けに最大±1500Aの高精度アナログまたはCANベースの電流測定
・モーター制御センサー - CH1B02xM、CH1P01xM
最大±1500A（CH1P01xMは±900A）の小型、低ノイズ、レシオメトリックアナログデバイスで、高速スイッチングインバータアプリケーションをサポートします。
・パイロヒューズトリガーモジュール - CH1B050P
インテリジェントかつ高速応答の設計により、数マイクロ秒以内にパイロヒューズを直接トリガーします（従来型アーキテクチャの3倍以上の速度）。
■アプリケーション
・バッテリー管理システム (BMS)
・モーターインバータ
・HVジャンクションボックス
・パワーリレーアセンブリ
・スタータージェネレーター
・Dc/dc / ac/dc コンバータ
・パイロヒューズおよびバッテリー切断モジュール
■相補的なシステム統合
リテルヒューズの電流センサーは、ヒューズ、コンタクタ、サイリスタ、TVSダイオードといった、高電圧回路保護製品や電力制御コンポーネント製品群を補完する製品です。電気自動車やハイブリッド車の設計に、包括的なシステムレベルのソリューションを実現します。
