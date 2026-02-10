NHK Eテレ人気アニメ「おじゃる丸」LINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「おじゃる丸」のLINE着せかえを2026年2月10日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341068/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341068/images/bodyimage2】
NHK Eテレ人気アニメ「おじゃる丸」初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！今後も更なる新作を発売予定です。是非、LINE着せかえでも「おじゃる丸」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】おじゃる丸 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=a1eb9bbb-2f23-4125-80be-aa3560cbf97b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■おじゃる丸
いまから千年前（まえ)、ヘイアンチョウの妖精界（ようせいかい）に、妖精貴族（きぞく）のミヤビなお子さま・坂ノ上（さかのうえ）おじゃる丸がおりました。
あるとき、おじゃる丸は「エンマ大王（だいおう）のシャク」を手に入れます。そして、エンマ大王からにげまわるうちに「月の穴（あな）」に落ち、月光町（げっこうちょう）にたどりつきます。
月光町を気に入ったおじゃる丸は、そこで出会った小学生・カズマの家（いえ）でくらすことに。シャクをとりかえそうと子鬼（こおに）トリオもやって来て、変（か）わり者（もの）ばかりの町の人たちもまきこんだ、にぎやかでゆかいなさわぎがくり広げられます。
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_ojarumaru
(C)犬丸りん・NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341068/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341068/images/bodyimage2】
NHK Eテレ人気アニメ「おじゃる丸」初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！今後も更なる新作を発売予定です。是非、LINE着せかえでも「おじゃる丸」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】おじゃる丸 Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=a1eb9bbb-2f23-4125-80be-aa3560cbf97b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■おじゃる丸
いまから千年前（まえ)、ヘイアンチョウの妖精界（ようせいかい）に、妖精貴族（きぞく）のミヤビなお子さま・坂ノ上（さかのうえ）おじゃる丸がおりました。
あるとき、おじゃる丸は「エンマ大王（だいおう）のシャク」を手に入れます。そして、エンマ大王からにげまわるうちに「月の穴（あな）」に落ち、月光町（げっこうちょう）にたどりつきます。
月光町を気に入ったおじゃる丸は、そこで出会った小学生・カズマの家（いえ）でくらすことに。シャクをとりかえそうと子鬼（こおに）トリオもやって来て、変（か）わり者（もの）ばかりの町の人たちもまきこんだ、にぎやかでゆかいなさわぎがくり広げられます。
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_ojarumaru
(C)犬丸りん・NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ