【Repezen Foxx】の元メンバー「ふぉい」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！

写真拡大

株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2月10日（火）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、「ふぉい」のコンテンツプリントがランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341120/images/bodyimage1】

「ふぉい」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で販売開始！ローソンにて2026年2月10日（火）より先行販売され、その他のコンビニエンスストア店舗などは2026年2月18日（水）より一斉に販売を開始する予定です。
最新プロフィール写真や、初公開のカットを贅沢に使用した全6種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！

■インクルーズプリント「「ふぉい」ランダムブロマイド」
販売方法：ランダム式(全6種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円

※全て消費税を含む

【販売期間】
2026/2/10(火)～　ローソンにて先行販売
2026/2/18(水)～　その他コンビニエンスストア等で一斉販売

【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/foy

■ふぉい
【OFFICIAL　SITE】https://x.com/DJ_Foy_jp

(C)Foy

■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当　渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157　FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp

■株式会社インクルーズ概要
社名 　　株式会社インクルーズ
HP　　　http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157　FAX：03-6447-2158
代表取締役社長　山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。

配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ