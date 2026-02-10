レポートオーシャン株式会社プレスリリース:タイ合法大麻市場は、規制転換を背景に医療・ウェルネス分野で爆発的な拡大が見込まれ2035年までに年平均成長率32.5％で138億米ドル規模に成長する見通し
タイ合法大麻市場は、アジア地域における規制緩和の象徴的な存在として急速な拡大局面に入っています。市場規模は2025年の12.2億米ドルから2035年には138億米ドルへと拡大すると見込まれており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は32.5％という極めて高い水準が想定されています。この成長は、医療・産業・消費財の複数分野にまたがる需要拡大と、タイ独自の制度的変化が複合的に作用した結果といえます。
大麻（カンナビス）は、マリファナやウィードとしても知られ、長い歴史の中で医療、宗教、娯楽用途に用いられてきました。中央アジアおよび南アジアを起源とするこの植物は、近年ではカンナビジオール（CBD）やテトラヒドロカンナビノール（THC）といった成分ごとの機能性が科学的に検証され、近代産業の原材料として再評価されています。タイでは、こうした世界的な潮流を背景に、合法大麻を成長産業として取り込む動きが顕著になっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/thailand-legal-cannabis-market
市場成長を支える主要ドライバー：CBD製品需要の急拡大
市場成長を最も強力に牽引している要因の一つが、CBDを配合した多様な製品に対する需要の拡大です。CBDは精神作用を伴わない成分として広く認識されており、健康志向の高まりとともに、オイル、飲料、美容製品、グミ、カプセルなど幅広い製品形態で採用が進んでいます。喫煙やベイピングに加え、経口摂取や経皮吸収といった柔軟な使用方法が可能である点も、消費者層の拡大に寄与しています。
タイ国内では、食品・飲料、化粧品、ウェルネス産業を中心にCBDの商業利用が加速しています。2023年には、機能性飲料市場においてCBD配合製品の新規投入が相次ぎ、ビタミン複合体やハーブ成分と組み合わせた付加価値型製品が注目を集めました。こうした製品革新は、消費者のライフスタイルに自然に溶け込む形でCBDを普及させ、市場全体の底上げにつながっています。
規制環境と市場制約：再規制リスクと社会的懸念
一方で、市場拡大の過程においては規制面での不確実性も依然として存在しています。タイは2022年に医療目的の大麻を非犯罪化し、アジア初の先行事例となりましたが、制度設計が十分に成熟しないまま市場が拡大したことで、社会的な反発や管理上の課題が顕在化しました。特に、未成年へのアクセスや乱用、治安への影響に対する懸念は、政策議論の中心となっています。
政府関係者からは、医療用途に限定した再規制の可能性が示唆されており、今後の制度改正は市場構造に大きな影響を与えると考えられます。このため、事業者側には、コンプライアンス強化や医療・産業用途への明確なポジショニングが求められる局面に入っています。
医療分野における市場機会：CBDの治療的価値と需要拡大
医療用途は、タイ合法大麻市場における中長期的な成長機会として高く評価されています。ヘンプ由来CBDは、疼痛管理、神経障害性疼痛、多発性硬化症関連症状の緩和、筋弛緩など、幅広い治療効果が報告されています。こうした医療的有用性は、従来の鎮痛薬や抗炎症薬の代替・補完手段として注目され、医療従事者や患者の関心を集めています。
タイでは、医療用CBDオイルや関連製品が徐々に普及しており、規制枠組みの整備とともに製薬・ヘルスケア分野での採用が拡大すると見込まれます。加えて、ヘンプ栽培を後押しする政策環境と、国内外からの投資流入が、医療用大麻産業の基盤強化につながっています。
