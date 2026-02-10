一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）主催『広告主向けアフィリエイト運用実践セミナー』を2026年4月10日（金）24時まで無料オンデマンド配信中
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」主催で開催した、広告主側で現在アフィリエイト・プログラムを利用されている方を主な対象とした『広告主向けアフィリエイト運用実践セミナー』を2026年4月10日（金）24時まで無料オンデマンド配信中です。
広告主向けセミナーのオンライン視聴をご希望頂ける方は、【2026年4月10日（金）正午】までにお申し込みください。
メイン講師は日本アフィリエイト協議会の理事であり、元ASPの担当としてネットショップ運営者に向けた教育・啓蒙活動に従事していた鈴木珠世氏が務められました。
『広告主向けアフィリエイト運用実践セミナー』のオンデマンド配信版では下記の点をお話させて頂いております。
・アフィリエイト・ビジネスの基礎知識と運用面の基本施策
・成果と評価を高めながら、リスクも下げるASP＆広告代理店の選び方
・広告主側が知っておかなければならない景品表示法や特商法などの各種法律
・報酬アップキャンペーンやコンテスト、レビュー企画など売上アップにつなげる施策
・広告主側のアフィリエイト成功事例
・行政機関との取組（東京デジタルCATS、京都府ネット不適正表示撲滅業務、等）
また、ネットショップ側＆ASP側でアフィリエイト・プログラムの運用経験のある鈴木氏に、広告主側としてどのようにアフィリエイト運用を行うべきか、実体験や事例を交えながらお話頂いております。
アフィリエイト・プログラムを利用されている広告主側の方、そして今後アフィリエイトの利用を検討されている事業者の方、よろしければぜひ当セミナーをご視聴頂けますと幸いです。
★年会費無料の広告主一般会員も本セミナーを無料で視聴頂けます★
本セミナーの録画視聴をご希望頂ける広告主のご担当者様は、まずは主催者である一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に年会費無料の広告主一般会員枠でご登録ください。正会員もしくは一般会員のいずれかでご登録頂けましたらセミナーの無料視聴が可能です。
▽日本アフィリエイト協議会（JAO）会員登録の詳細＆申込はコチラ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【オンデマンド配信】広告主向けアフィリエイト運用実践セミナー：概要
https://www.japan-affiliate.org/topics/koukoku2602rokuga/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■受付： 2026年4月10日（金）正午まで
■配信： 2026年4月10日（金）24時まで
■参加形式： オンデマンド配信（Zoom録画配信）
■定員： 無制限
■会費： 無料
■対象：
・広告主側でアフィリエイト・プログラムを利用している方
・これからアフィリエイト広告を出稿しようと検討されている事業者の方
・ステマ規制対応やSNS広告出稿の注意点について学ばれたい広報・法務の方
・日本アフィリエイト協議会の広告主会員（正会員・一般会員）ASP正会員・代理店正会員、左記正会員からのご紹介、
以前JAO主催セミナーにご参加いただいた広告主、他業界団体の会員の方
◆1：日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局講座
アフィリエイト広告の利用をはじめたばかりの広告主、および代理店の方に向けた講座となります。ベテランの担当者様には、基礎知識の振り返り、ならびにアフィリエイト業界の最新情報を得るための講座としてご活用頂けます。
