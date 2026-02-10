再生可能エネルギー事業を中心に環境ソリューションを展開する株式会社サンエーは、神奈川県の県庁版社内ベンチャー制度で採択された、「廃止した水道施設を活用した陸上養殖」実証事業を神奈川県より受託し、県内の廃止した水道施設においてバナメイエビの陸上養殖に取り組んでいます。

このたび、2026年2月14日(土)・15日(日)に開催される横須賀朝市に出展し、神奈川県の廃止した水道施設で育てたバナメイエビを地元の方々に初めて試食・体験いただく機会を設けます。









【廃止した水道施設を使用した養殖実証事業の成果検証】

本実証事業は、役割を終えて廃止した公共インフラを新たな水産資源の生産拠点として再活用し、地域資源の循環と新産業の創出を目指すものです。

今回の横須賀朝市での出展は、物販を目的としたものではなく、すべて無料提供という形で実施します。





・バナメイエビの試食：無料提供

・海老釣り体験 ：参加費無料





これは、価格や販売を前提とせず、「まず知ってもらう」「味や品質、取り組みそのものを体験してもらう」ことを最優先に考えたためです。

実証段階だからこそ、地元住民の率直な反応や声を直接受け止め、今後の流通・商品化・地域展開に向けた重要な検討材料とすることを目的としています。





2月横須賀朝市パンフレット





【日本国内の安定した水産物の確保】

日本の水産物消費は長期的な減少傾向にあり、特に家庭での生鮮魚介類の購入量は年々減少しています。一方で、水産物の輸入依存は高く、エビ類は輸入額上位の品目の一つとなっています。

また、食料安全保障や環境負荷低減の観点から、国内で安定的に生産できる水産物の確保や、地域内で完結する循環型モデルへの関心が高まっています。

こうした背景の中、廃止したインフラを活用した陸上養殖は、

輸入依存の低減、環境配慮、地域産業創出を同時に実現できる可能性を持つ取り組みとして注目されています。









【出展イベント概要】

イベント名：横須賀朝市

日時 ：2026年2月14日(土)・15日(日)9:00～12:00(荒天中止)

会場 ：いちご よこすかポートマーケット(神奈川県横須賀市新港町6)

※参考資料として横須賀朝市チラシを添付









【当社ブース内容】

(1) 地元産バナメイエビの試食提供(無料)

提供メニュー例：・えびせんべい

・簡易調理による試食

(※当日の運営状況により最終決定)

提供方法 ：数量限定、なくなり次第終了





また、会場では神奈川大学による「エビの安全性と栄養成分に関する検査結果」として、以下の内容を掲示します。

・微生物検査(サルモネラ菌など)

・アミノ酸分析(うまみ成分など)

安全性・品質を数値とデータで示すことで、安心して味わっていただける環境を整えます。





バナメイエビ稚エビ





(2) 海老釣り体験(無料)

内容 ：水槽を使用した海老釣り体験(お子さま参加可)

目的 ：食べるだけでは伝わりにくい「生態」「特徴」を

体験を通して理解してもらうこと

参加方法：当日ブース受付





海老釣り体験の様子(1) ※写真は車海老

海老釣り体験の様子(2) ※写真は車海老





(3) 実証事業紹介展示

木古庭揚水ポンプ所を活用した陸上養殖の概要

廃止した水道施設利活用の考え方





木古庭揚水ポンプ所養殖設備

バナメイエビ稚エビ放流





※内容は安全管理・混雑状況等により一部変更となる場合があります。









【今後の展開】

本実証事業および今回の横須賀朝市で得られる来場者の声を踏まえ、木古庭揚水ポンプ所に限らず、他の廃止した水道施設への利活用モデルの横展開を検討していきます。

さらに、再生可能エネルギー企業として、再エネ活用によるエネルギー自給型陸上養殖モデルを構築し、環境・エネルギーと水産を統合することで、陸上養殖業界が抱えるコスト・環境・持続性といった課題解決にも取り組んでいく方針です。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社サンエー

事業内容： 再生可能エネルギー関連事業

環境ソリューション事業

水産物陸上養殖事業

所在地 ： 〒238-0014 神奈川県横須賀市三春町4-1-10

URL ： https://sanei-e.com/









【県庁版社内ベンチャー制度・実証事業に関するお問い合わせ】

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室

担当：企業連携・SDGs推進担当課長 藏並

TEL ：045-285-1052





担当：企業連携グループ 草柳

TEL ：045-285-0710





【取材・イベント内容に関するお問い合わせ】

株式会社サンエー

担当：マーケティング部 課長 横山

TEL ：080-7540-8104