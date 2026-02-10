Ulanzi のブランドストーリーおよび創業者 William による企業理念

マルチブランド戦略｜Ulanzi・Falcam・Joby

簡拍株式会社

Ulanziを主軸に、VIJIMテクノロジー集団は複数ブランドによるポートフォリオを構築しています。

FALCAM

プロフェッショナルフォトグラファーや映像制作チーム向けブランドです。

クイックリリースシステムとモジュール設計を強みとし、撮影現場における効率性と信頼性を追求しています。

JOBY

約20年の歴史を持つアメリカ発の撮影アクセサリーブランドです。

GorillaPod（ゴリラポッド）に代表されるフレキシブル三脚で知られ、「シーンが創作を制限すべきではない」という理念のもと、世界中のアウトドア・トラベルクリエイターから支持を集めています。





ブランド概要｜Ulanziについて

Ulanziは2015年に設立された、グローバルに展開する撮影アクセサリー分野のクリエイター向けブランドです。

Ulanzi、Falcam、Jobyの3ブランドを擁し、スマホ・カメラ撮影アクセサリー、スタビライジング機器、照明、音声・映像機器、バッグ・収納アクセサリーなど、多岐にわたる製品を展開しています。

ユーザー層：コンテンツクリエイター、インフルエンサー、ブロガー、Vlogger、自営メディア従事者、写真愛好家、写真家、スター、ライブ配信者……











現在、製品は世界190以上の国と地域で販売され、累計1,000万人以上のコンテンツクリエイターに利用されています。グローバル市場調査機関「Frost & Sullivan」より、「世界で最も販売数の多い撮影アクセサリーブランド」 として公式認定を受けました。













Ulanziは「ユーザー中心」の思想を軸に、軽量・信頼性・使いやすさを重視した製品を通じて、グローバルな創作活動を支えています。











人気製品例：

Ulanzi LM23 スマートフォン磁気吸着式補光ライト Ⅱ L238A、Ulanzi MA30 カラビナ付きスマホ用三脚、Ulanzi MA60 マグネット式 ポケットスマホ三脚 S025、Ulanzi Zero Y 軽量トラベル三脚 3028、Ulanzi VF01 ビューファインダー C090、Ulanzi Falcam F38 クイックリリースキット(カメラバックパックストラップクリップ) V2 F38B3803など











ブランド名の由来｜Ulanzi

ブランド名「Ulanzi」は、『聖書』に登場する「十二の籠」の逸話に由来しています。「Lanzi」は籠を意味し、イエスが五つのパンと二匹の魚で五千人を養った後、弟子たちが集めた十二の籠いっぱいの残り物は、「祝福が満ちあふれ、恵みが余る」ことを象徴しています。

この物語を原点として、Ulanzi は「製品を単なる道具とせず、創作者に祝福と価値をもたらす存在でありたい」という想いをブランドの核心に据えています。





ブランドアイデンティティ｜ロゴ・色・形







ロゴの意味

U（User）：ユーザーを中心に据え、ニーズに寄り添った継続的な製品革新を行っています。

Union：無限に広がる円環デザインが、人・チーム・創作のつながりを象徴しています。

Unconditional Love：無条件の愛を表す輪郭によって、製品やサービスに込められた人文的な温かさを表現しています。

カラー

Ulanziレッド：理性的な創作の中にある感性的な躍動を表し、鮮やかなインスピレーションの象徴となっています。

フォルム・シンボル

丸みのあるミニマルな円形は、柔らかさ、誠実さ、控えめで信頼できるブランドの気質を表現しています。

また、U字型のリングは無限に広がる構造を持ち、「創作をもっとシンプルに」というブランドの使命と呼応しています。





誕生の背景｜なぜUlanziは生まれたのか

2015年に設立された Ulanziは、軽量なスマートフォン撮影アクセサリーから事業をスタートしました。

スマートフォンとソーシャルメディアが急速に普及し始めた初期段階において、一般のクリエイターが抱える「撮影効率」「携帯性」「安定性」といった実際のニーズにいち早く着目してきました。

複雑な構造や高い専門性を重視してきた従来の撮影機材とは異なり、Ulanziは「軽量・信頼性・使いやすさ」 を製品開発の基本方針とし、現在ではスタビライジング機器、照明、音声・映像機器、収納アクセサリーまでを網羅する、総合的な製品ラインナップを構築しています。





プロダクト哲学｜ユーザー中心・ユーザー共創

製品開発においてUlanziが長年大切にしているのが、「ユーザー中心」の思想です。

ブランドはユーザー共創の仕組みを通じて、クリエイターコミュニティから寄せられる使用体験や改善提案を、製品の設計・改良プロセスに積極的に取り入れてきました。

多くの製品アイデアは、リアルな使用シーンに基づくユーザーの声から生まれています。

この取り組みは、コンテンツ制作が高度に普及した「ユーザー主権の時代」において、ユーザーが単なる消費者ではなく、製品価値を共に創る存在であるというUlanziの考え方を体現しています。





創業者ストーリー｜VIJIMテクノロジー集団 社長 William Zou

Ulanziの成長は、創業者であり VIJIMテクノロジー集団社長の William Zou の起業経験と深く結びついています。

William Zouは長年にわたり、越境ECおよびスマートフォン関連産業に携わり、グローバル市場の需要やサプライチェーンに対する深い知見を培ってきました。

モバイル映像と個人クリエイションの広がりを背景に、最もユーザーに近い存在である撮影アクセサリー分野から事業を展開。

創作のハードルを下げることで、クリエイターがよりコンテンツそのものに集中できる環境づくりを目指しています。











日本での取り組み｜CP+・蔦屋家電・POP-UP

Ulanziは、日本で開催されるCP+（Camera & Photo Imaging Show） をはじめ、蔦屋家電での『ガジェット展示会2026 春』やPOP UP STOREにも参加予定です。





CP+：パソコン横浜ブース77 2/26 (木)～3/1 (日)

ガジェット展示会2026春 Supported by Ulanzi：二子玉川 蔦屋家電2階E-room 2026年3月22日（日）

Ulanzi POP UP ：二子玉川 蔦屋家電SHARE LOUINGE POP-UP SPACE 2026年3月23日（月）~4月4日（土）





展示期間中は、日本のフォトグラファーやコンテンツクリエイターとの交流を通じて、より深い対話とリアルな体験の場を創出してまいります。









Ulanzi 公式SNSおよびオンラインショップ：https://linktr.ee/ulanzi.japan( https://t.co/mi6Li0tpKG )

William SNS:https://www.instagram.com/ulanzi.william.japan/( https://www.instagram.com/ulanzi.william.japan/ )