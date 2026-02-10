【地球NASAランドセル(R)】オンライン相談会実施中！

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、なかなかお店に行けない方や、まずは気軽に相談したい方向けに、PCやタブレット・スマホを使用してオンライン上で相談しながら、商品をご検討いただけるサービスを開始いたしました。

ご予約について

１.下記URL、またはインスタハイライトよりオンライン相談会の予約ができます。

ご相談したい日時のご予約をお願いいたします。

２.送信いただいたメールアドレス宛てにCHIKYUスタッフからご連絡いたします。



３.ご予約第一希望日時から第三希望日時の中から確定日時のご相談をさせていただきます。

日時が決まりましたらzoomのリンクをご案内させていただきます。

■開催スケジュール

・受付曜日

月・⽕・水曜日(祝日・GW期間は除く)

・時間帯

11：00～12：00 / 13：00～14：00 / 14：00～15：00 / 15：00～16：00 / 16：00～17：00

※1枠 1時間

※予約フォーム送信日から数えて7日以降の日時から予約可能です





■注意事項

・当日は「zoom(ズーム)」を使用するため、予めzoomのダウンロードをお願いいたします。

・通信料はお客様のご負担となります。

・お電話でのご予約はお受けしておりません。ご予約フォームよりお申し込みをお願いいたします。

「ラン活って何をするの？」

「どんなランドセルが人気なの？」

些細な質問からご相談ください。



お子さまとご家族にとって思い出に残るようなランドセル選びのサポートをさせていただきます。



皆さまからのご予約をお待ちしております。

地球NASAランドセル(R)とは

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

衝撃吸収材テンパーフォーム(R)

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

画像は2026年度カタログ

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

