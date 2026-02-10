CARIN（カリン）- バレンタインのギフトにも最適。空気のような掛け心地の Air シリーズから、カップルで楽しめる新作「Air3 シリーズ」が登場
韓国・ソウル発のモダンアイウェアブランド「CARIN（カリン）」から、ブランド史上最高の軽さと掛け心地を追求した Air シリーズより、パートナー同⼠でも楽しめる新作「Air3 シリーズ」が登場します。長時間着用しても疲れにくい設計と、トレンドを抑えたミニマルなデザインを両立。日常に溶け込む究極のデイリーアイウェアを提案します。
左:Air3 S / 右:Air3 A
■「Air シリーズ」が提案する、自然体の知性
トレンドの「眼鏡女子・眼鏡男子」スタイルにおいて、最も重要なのは「長時間つけていても疲れないこと」。
CARIN の「Air シリーズ」は、“Feather Fit（フェザーフィット）”をコンセプトに、フランス ARKEMA 社の最先端バイオプラスチックや高弾性 β チタンを採用。ミニマルで洗練されたルックと、驚異的な軽さを両立させ、朝から晩までつけていることを忘れるほどの解放感を提供します。
そして新作 Air3 A、R、S においては機能面はそのままに、クラシックなフレームが男性にもかけやすく、パートナーと共に楽しんだりギフトにも最適なデザインとして提案しています。
■Air3 シリーズ 商品ラインナップ
最新作「Air3」は、HD インジェクション技術により、従来のコンビネーションフレームでは難しかった「極薄のフロント」と「高い耐久性」を両立。クラシックなエッセンスを現代の技術で軽やかにアップデートしました。
・Air3 A (アネルシェイプ)︓クラシックかつヴィンテージな雰囲気のラウンドフレームで、性別関係なく使用できるデザイン。
・Air3 R (ラウンドシェイプ)︓掛けていることを忘れるほどの軽量モデルで長時間メガネを使用する人に適している。機能的でありながらも全体的にスリムでラウンドしたフレームが洗練されたムードを演出。
・Air3 S (スクエアシェイプ)︓シリーズの中でも耐久性が高く、屋外活動にも最適。大衆的に好まれるクラシックでありながらモダンなスクエアフレームで男性にも人気のデザイン。
*価格︓ 全モデル一律 \23,800（税込）
*⾊展開 Air3 A/S : 4 ⾊展開, Air3 R : 3 ⾊展開
Air3 A
Air3 R
Air3 S
■About CARIN（カリン）
モダン・コンテンポラリー アイウェアブランド「CARIN」はソウル発アイウェアブランド。
ヴィンテージを現代的に再解釈し、「自然体こそが最も美しい」というデザインコンセプトをベースに、ハンドメイド工程によって生み出された繊細なディテールと顔の形に最適化されたフィット感で、誰もが心地よく着用できるアイウェアを提案しています。ソウルのフラッグシップおよびコンセプトストアの他、韓国内だけで 550 店舗もの眼鏡店で展開する CARIN は、 2024 年で 10 周年を迎え、昨年 10/4 に日本初の旗艦店が表参道にオープン。
■会社概要
会社名: 株式会社STARDREAM JAPAN
info@caringlasses.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/caringlasses_jp/
日本公式サイト：https://caringlasses.co.jp