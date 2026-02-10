【第４回バックオフィスDXPO大阪′26】管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第4回 バックオフィスDXPO大阪’26

公式サイト： https://box.dxpo.jp/osaka/(https://dxpo.jp/real/box/osaka/)

会期：2026年2月24日(火)・25日(水)

会場：インテックス大阪 4・5号館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などを展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、2月24日(火)・25日(水) の2日間「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」をインテックス大阪にて盛大に開催する。なお、本展示会では製造業の業務効率化・DX推進のためのシステムをはじめ、セキュリティ強化や人材不足を解消する専門展「製造イノベーション展」を特別開催する。来場対象者は、あらゆる業種の経営層はもちろん、バックオフィス部門（総務・人事・労務・経理・財務・情報システム等）、製造部門の方々である。

本展では、9つの専門展を同時開催！注目のIT製品が一堂に出揃う

※前半２日間・後半２日間で展示内容、セミナー内容が異なります。

※一度の来場事前登録で、前半・後半すべての展示会にご入場いただけます。

管理部門の皆様必聴の専門セミナーを総計24セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。経営戦略・DX推進コースでは、(一社)情報社会デザイン協会 代表理事を務める大阪大学 教授 栄藤稔氏が、AIエージェント時代におけるバックオフィス業務の変化について解説、また働き方改革・健康経営コースでは、「健康経営優良法人ホワイト500」に9年連続で認定されたオムロンヘルスケア(株)の七尾あゆみ氏、北出ひかり氏が、健康経営の実践で誰もが直面する壁の乗り越え方を紹介するなど、人事・総務・経理のプロはもちろん、DX・業務改革を推進する経営者必聴のセミナーが多数開催される。

バックオフィスDXPO大阪’26 出展製品・サービス（一部抜粋)

このほかにも、業務効率化・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

