【aim/aimme東京原宿店】２月限定　キャンペーン開催！

写真拡大 (全4枚)

有限会社三景スタジオ



開催場所


〒１５０－０００１


東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F



開催日程


2026年1月平日開催




営業時間


平日　１１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）


※毎週水曜日定休日




【ブライダルキャンペーン】


・当日契約でプラン基本金額より１０％OFF


ご遠方のお客様はオンラインカウンセリングでも適用可能


※洋装和装ライトプラン/エンゲージ/アニバーサリープランは対象外


※シンプルプランはSクラス以上対象



・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で


ギフトブック2冊プレゼント





詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62444.html





aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか？



【ソロウェディングキャンペーン】


・当日契約で1万円OFF


※キャンペーンプランは対象外



・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で


衣装＋1着撮影プレゼント


※同種類衣装よりもう1着選択可





お得な特典を手に入れられるのは２月限定。


詳細は店舗までお問い合わせください。




詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62346.html