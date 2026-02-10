【aim/aimme東京原宿店】２月限定　キャンペーン開催！

有限会社三景スタジオ

開催場所

〒１５０－０００１

東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F

開催日程

2026年1月平日開催

営業時間

平日 １１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）

※毎週水曜日定休日

【ブライダルキャンペーン】

・当日契約でプラン基本金額より１０％OFF

ご遠方のお客様はオンラインカウンセリングでも適用可能

※洋装和装ライトプラン/エンゲージ/アニバーサリープランは対象外

※シンプルプランはSクラス以上対象

・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で

ギフトブック2冊プレゼント

詳細を見る :https://www.aimbridal.jp/topics/news/62444.html

aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか？

【ソロウェディングキャンペーン】

・当日契約で1万円OFF

※キャンペーンプランは対象外

・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で

衣装＋1着撮影プレゼント

※同種類衣装よりもう1着選択可

お得な特典を手に入れられるのは２月限定。

詳細は店舗までお問い合わせください。

詳細を見る :https://www.aimbridal.jp/topics/news/62346.html