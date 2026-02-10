【aim/aimme東京原宿店】２月限定 キャンペーン開催！
有限会社三景スタジオ
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62444.html
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62346.html
開催場所
〒１５０－０００１
東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F
開催日程
2026年1月平日開催
営業時間
平日 １１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）
※毎週水曜日定休日
【ブライダルキャンペーン】
・当日契約でプラン基本金額より１０％OFF
ご遠方のお客様はオンラインカウンセリングでも適用可能
※洋装和装ライトプラン/エンゲージ/アニバーサリープランは対象外
※シンプルプランはSクラス以上対象
・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で
ギフトブック2冊プレゼント
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62444.html
aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか？
【ソロウェディングキャンペーン】
・当日契約で1万円OFF
※キャンペーンプランは対象外
・アルバム付きプランご契約またはアルバム購入で
衣装＋1着撮影プレゼント
※同種類衣装よりもう1着選択可
お得な特典を手に入れられるのは２月限定。
詳細は店舗までお問い合わせください。
https://www.aimbridal.jp/topics/news/62346.html