大友花恋さんが考える、猫との理想の暮らし方「マドリーム」Vol.66を公開

株式会社ブランジスタ

無料で読める電子雑誌を発行する株式会社ブランジスタメディアは、2月10日(火)に大友花恋さんが表紙の“自分らしさ”をデザインする暮らしスタイルマガジン「マドリーム」Vol.66を公開しました。

■ 「マドリーム」Vol.66 大友花恋さん「日々をやわらかく包む 手仕事のある暮らし」

「マドリーム」Vol.66 表紙：大友花恋さん

https://madream.jp/(https://madream.jp/)

「マドリーム」は、日本最大級の不動産情報サイト「LIFULL HOME'S」と共同で発行する、20代後半～40代の男女に向けて自分らしさを大切にしたライフスタイルを指南するウェブマガジンです。暮らしに関する旬のテーマをもうけ、注目の俳優インタビュー、街の住みやすさ、真似したくなる部屋の実例などを紹介。読めば毎日を今よりも好きになれる、そんな情報をお届けします。

最新号のテーマは「猫と暮らそう」。2月22日の猫の日が近づき、猫に注目が集まるシーズンに「猫との幸せな暮らし」を特集します。猫と人が幸せに暮らす家の紹介や、猫と暮らしたくなる街として、東京・吉祥寺の魅力を紹介。昨年好評だったSNS企画「愛猫フォトコン」も実施し、猫気分を盛り上げます。

巻頭特集に登場するのは大友花恋さん。ゴールデン・レトリバーとウサギを飼ったことがあるという大友さん。これまで猫には馴染みがなかったそうですが、撮影ではモデル猫の麦ちゃんと仲睦まじく過ごしていました。インタビューでは、好きなインテリアのテイストは「ナチュラル・ヴィンテージ」という大友さんが考える、猫との理想の暮らしをお話してくれました。

「マドリーム」Vol.66 巻頭特集：大友花恋さん詳細を見る :https://madream.jp/

■ 表紙・巻頭グラビア・インタビュー 大友花恋さん

https://madream.jp/book/vol66/(https://madream.jp/book/vol66/)

放送中のドラマ『未来のムスコ』や、2月公開の映画『教場 Requiem』など、話題作への出演が続く大友花恋さん。猫を抱っこするのは今回の撮影が初めてとのことでしたが、撮影中はモデル猫ちゃんと見つめあったり、おしゃべりしたりと、笑顔が絶えませんでした。猫を飼うなら、毛足が長いふわふわの子がいいとのことで、「気まぐれだから振り回されるけれど、ふとした瞬間に甘えたくなる」と猫の魅力を語ってくれました。また、愛用品を紹介する動画では、日傘とボールペンが登場。長い年月をかけて選び抜いた日傘と周囲の人たちの愛が詰まったボールペンについて、熱く語ってくれました。

詳細を見る :https://madream.jp/book/vol66/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xdWZynJUqpU ]大友花恋さんの愛用品紹介ムービー： https://youtu.be/xdWZynJUqpU

■ 猫がくれる幸せ時間 ―暮らしの実例で見る 猫が一緒の暮らし―

https://madream.jp/book/vol66/special01/(https://madream.jp/book/vol66/special01/)

連載企画「暮らしの実例」では、猫も人も幸せに暮らせる家づくりという、猫好きの夢を叶えた方のお宅を紹介します。

鎌倉市に住む松本さん夫妻は「人とのつながりがある暮らし」を求めて横浜から移住。猫と暮らすために、一級建築士である晴子さん自らが住まいをデザインしました。リビング壁面に設けられたキャットウォークを自在に移動する2匹の猫が、暮らしにメリハリを与えてくれます。

「物心ついた頃からずっと猫と一緒」と話すTammyさんは、中古マンションの購入をきっかけに、1年近くかけてフルリノベーション。壁は全て塗装にして、床は猫が滑らないように無垢材を選んで蜜蝋ワックス仕上げに。猫も人も心地よい住まいを実現しました。

「マドリーム」Vol.66 猫がくれる幸せ時間

「物心ついた頃からずっと猫と一緒」と話すTammyさんは、中古マンションの購入をきっかけに、1年近くかけてフルリノベーション。壁は全て塗装にして、床は猫が滑らないように無垢材を選んで蜜蝋ワックス仕上げに。猫も人も心地よい住まいを実現しました。

詳細を見る :https://madream.jp/book/vol66/special01/

■ 猫と暮らしたくなる街 ―吉祥寺・熱海―

https://madream.jp/book/vol66/special02_3/(https://madream.jp/book/vol66/special02_3/)

「マドリーム」Vol.66 猫と暮らしたくなる街 ―吉祥寺・熱海―

連載企画「いま住みたい街」では、猫と暮らしたくなる街として、東京・吉祥寺と静岡・熱海を紹介。住みたい街ランキングの常連である吉祥寺は、猫の漫画や映画で舞台となったり、定期的に「吉祥寺ねこ祭り」も開催されるなど、猫と縁が深い街。吉祥寺で保護猫カフェを営む福井さんに猫の魅力を訪ねると「思い通りにならない所が、猫と人生は似ている」と語ってくれました。都心からのアクセスの良さで移住人気が上昇中の熱海。海辺の風景とレトロな街並みには、猫がよく似合います。熱海の話題の猫スポットをピックアップしています。

詳細を見る :https://madream.jp/book/vol66/special02_3/

■ 特別企画：愛猫フォトコンテスト2026 入賞作品発表！

https://madream.jp/book/vol66/new/(https://madream.jp/book/vol66/new/)

昨年大好評だった愛猫フォトコンテストを2026年も実施しました。写真のテーマは「家の中のお気に入りスペースでくつろぐ愛猫」。約400の応募から、見事入賞に輝いた猫ちゃんを発表します。安心できる家の中の、大好きなスペースでのんびりと過ごす猫ちゃんたち。どの顔も満ち足りていて、見ると幸せな気持ちになるページです。

「マドリーム」Vol.66 愛猫フォトコンテスト2026 入賞作品発表詳細を見る :https://madream.jp/book/vol66/new/

＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

URL： https://media.brangista.com/

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

株式会社ブランジスタメディアは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード6176）のグループ企業です。