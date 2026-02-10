いつもの一杯を、少し特別に。名護工場できたての味わいをお届け「オリオン ザ・ドラフト 鮮度実感パック」2026年2月、数量限定発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄県民の皆さまに工場できたての新鮮なビールのおいしさをお届けする企画として、製造後5日以内に出荷する「オリオン ザ・ドラフト 鮮度実感パック」を、2026年2月、沖縄本島全域にて数量限定で発売いたします。

「オリオン ザ・ドラフト」は、沖縄の人に“愛される味”を徹底的に追求してきたビールです。やんばるの水を使用し、雑味を取り除くろ過製法を採用することで、スッキリとした飲みやすさと、飲み飽きない味わいを実現しています。今回展開する「鮮度実感パック」は、その「オリオン ザ・ドラフト」を名護工場で製造後5日以内に出荷する特別仕様の商品です。ビールは時間の経過とともに風味が変化するため、鮮度はおいしさを大きく左右する重要な要素です。できたてのおいしさを最大限に実感していただけるよう、数量限定で特別な出荷体制を整えました。

沖縄本島でしか味わえない、工場で飲むあの格別なおいしさをご自宅でも楽しめる「鮮度実感パック」。日常の一杯としてはもちろん、バレンタインなど、大切な人と過ごす、いつもより少し特別な時間のお供としても、ぜひお楽しみください。

商品概要

【商品名】 オリオン ザ・ドラフト鮮度実感パック

【発売地区】 沖縄県内本島全域

【発売スケジュール】

・製造日 ：2026年2月6日（金）

・出荷開始日：2026年2月9日（月）

・店頭展開日：商品納品次第随時

【酒類区分】 ビール

【原材料】 麦芽（外国製造）、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ

【アルコール分】 5％

【容量】

・缶350ml 6缶パック×4入

【価格】 オープン価格

【ブランドサイト】 https://www.orionbeer.co.jp/brand/draft/