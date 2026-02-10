【DX事例】人口半減地域の製造業がレディクルを活用し、1年半で生成AI全社導入・ペーパーレス化達成

フロンティア株式会社写真左から、フロンティア株式会社 コンシェルジュ 藤田桃子、四国化工株式会社 経営企画室 室長 中西観大様、株式会社マクニカ イノベーション戦略事業本部 村澤佑磨様

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 政裕）は、香川県東かがわ市で多層フィルム製造を行う四国化工株式会社（以下、四国化工様）と株式会社マクニカ（以下、マクニカ様）のビジネスマッチングを実現し、全社的なDX推進プロジェクトの始動を後押しいたしました。

わずか1年半で生成AI全社導入と業務プロセス可視化を完了し、「人口減少による事業消滅」の危機から脱却。地域人口20年で4割減、社員の3割が10年以内に定年という厳しい環境下で、「データドリブン経営」への転換を実現した製造業DXの先進事例をお知らせいたします。

■背景・課題

香川県東かがわ市の有力企業である四国化工は、地域人口の減少（20年で4割減予測）と社員の高齢化（10年で3割定年）という深刻な危機に直面していました。 「このままでは会社がなくなる」とDXによる省人化を決断しましたが、社内にはIT・AIの専門知識を持つ人材が皆無。アナログな現場をどう変革すべきか、その糸口さえ掴めない状況でした。

■レディクルの支援内容

レディクルは、同社の「単なるシステム導入ではなく、会社の未来を共に背負うパートナーが欲しい」という想いを汲み取り、製造業のDXに精通したマクニカを選定。 コスト要件以上に「価値観の合致」を重視したマッチングにより、両社は初回商談から意気投合。約1年半という短期間で、組織風土を根底から変えるプロジェクトへと発展しました。

■成果

マクニカとの共創により、約1年半で四国化工の組織風土と業務プロセスは劇的な変化を遂げました。

１．全社的な「生成AI」活用の浸透

管理職研修を経て、現在は全社でGoogle WorkspaceやGeminiを活用。若手からベテランまでが日常業務でAIを使いこなす文化が定着しました。

２．現場の「脱・紙文化」と業務可視化

「慣習としての紙業務」を撤廃し、タブレット入力へ移行。2026年度中には製造現場の完全デジタル化が完了する見込みです。

３．データ起点での「グローバル戦略」始動

製造・販売データを資産化し、新規事業を構想。「香川の中小企業」から「パッケージ分野のリーディングカンパニー」を目指す基盤を整えました。

本事例のインタビュー記事全文はこちら

URL：https://readycrew.jp/results/20260209-2/

■プロジェクトご担当者様コメント

四国化工株式会社 経営企画室 室長 中西 観大 様

「『会社を変えたい』と願いながらも、社内にリソースがなく足踏みしているリーダーの方々にこそ、レディクルをおすすめしたいです。自力で探しても辿り着けなかったであろうマクニカ様という『隠れた最適解』に出会えたのは、私たちの課題を深く理解してくれたコンシェルジュのおかげです。 かつては『隠れる経営』をしていましたが、これからはDXで生まれ変わった姿を発信し、若い世代のパワーが集まる企業へと進化し続けます。」

株式会社マクニカ イノベーション戦略事業本部 村澤佑磨様

「四国化工様との出会いは、私にとっても非常に強烈なものでした。中西様が自社の未来を誰よりも真剣に考え、危機感を持って行動されていたからこそ、私たちもプロとして最大限の熱量で応えたいと強く感じたんです。 レディクルを通じたマッチングの良さは、お客様の課題感が明確になった状態で商談が始まること。さらに、ベンダーと顧客という二者間では見えにくい『本音』をコンシェルジュが拾い上げてくれるため、非常に精度の高い提案ができました。今後も、四国化工様のDXや新規事業創出に関して、AIの技術を用いて全力で伴走してまいります。」

