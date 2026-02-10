ネスタリゾート神戸、開業10周年へ向け、ブランドコンセプト「ARCビジョン」を発表。《冒険》《再生・循環》《共創》をテーマに「次世代型テーマパーク」へ進化！

株式会社ネスタリゾート神戸

株式会社ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市、代表取締役社長：田中 淳）は、来る7月の開業10周年に向けて、次世代型テーマパークへの進化を掲げ、体験価値の軸となるブランドコンセプト「ARC（アーク）ビジョン」を発表しました。あわせて、本ビジョンを体現する取り組みとして、東エリア約2万平方メートル の大規模開発による新エリア”SUNRISE ROAD（サンライズ・ロード）”のオープンを核に、大手家電メーカーとの生活品質向上に係る連携協定や、大阪・関西万博の建材をアートとして再生するレガシープロジェクトなど、5つの新事業を2026年1月から5月にかけて順次展開します。

東エリア約2万平方メートル を開発し新エリア「SUNRISE ROAD」を段階オープン：

エリア内に3つの新アクティビティを展開：「ブラスター・バトルフィールド」（2月14日）、「ライジング・バギー」「キャンディー・カート」（3月17日）、「ライジング・バギー Level S」（4月17日）

Haierと「観光分野における生活品質向上」に関する連携協定を締結：

世界的な家電メーカーと生活品質の向上にむけた実証実験を開始（締結日1月29日）

万博レガシーを“体験できるアート空間”として再創造：

ルクセンブルク館のコンクリートブロック220個を体験型アート空間としてパーク内に再生（5月25日 週）

1. ブランドコンセプト「ARC（アーク）ビジョン」と次世代型テーマパークへの進化

ネスタリゾート神戸は、従来の「楽しさを消費する」テーマパークの枠を超え、体験を通じて社会や未来とより一層つながる次世代型テーマパークへの進化をめざすにあたり、《冒険｜Adventure》《再生・循環｜Regeneration》《共創｜Co-Creation》の3つの価値を軸として、それらの頭文字をとった「ARC（アーク）ビジョン」を掲げます。点と点を結ぶ直線のような一方向の関係にとどまらず、人・地域・企業とゆるやかにつながりながら、自由な弧（ARC）を描くように未来を創造していく、そんな想いを込めています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117214/table/64_1_9170791e40bfda980859120d0dafcee7.jpg?v=202602101251 ]

2. プロジェクト・タイムライン：2026年1月～5月

「ARC（アーク）ビジョン」を体現する取り組みの先駆けとして、5つの新事業を順次展開します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117214/table/64_2_b10988b6836641d1ce0d28fbbd1392a5.jpg?v=202602101251 ]

3. 各新事業の概要（時系列順）

※各事業の詳細につきましては、個別にプレスリリース等でお知らせいたします。

《共創｜Co-Creation》Haier×ネスタリゾート神戸「生活品質向上に関する連携協定」

【締結日】1月29日（木）

ネスタリゾート神戸は、販売台数世界No.1※の大手家電ブランドHaier（ハイアール）グループのハイアール ジャパンセールス株式会社と「観光産業における生活品質向上に関する連携協定」を締結します。本協定は、テーマパークとしては初となり、「生活品質」の向上を実証実験するプロジェクトです。

※ユーロモニター・インターナショナル「Global Major Appliances 2025 Brandランキング」大型家電ブランド別世界販売台数シェア17年連続No.1。

《冒険｜Adventure》東エリア大規模開発 “SUNRISE ROAD”

【オープン】2026年2月～4月順次

■「ブラスター・バトルフィールド」

【オープン予定日】2月14日（土）

人気アトラクション「ガンバトル・ザ・リアル」を大幅リニューアル。人工芝を全面導入したフィールド設計で、戦略性と没入感を飛躍的に向上させます。世界的シューティングトイブランド「ナーフ」協賛のもと最新ナーフブラスターを採用し、1対1から最大3チームまで対戦できるフィールドへと進化。よりリアルで白熱したバトルを体験いただけます。

■「ライジング・バギー」「キャンディー・カート」

【オープン予定日】3月17日（火）

バギーアクティビティが復活します！安全性を最優先に設計されたコースで、小さなお子様向けの電動カート「キャンディー・カート」や本格的な一人乗りバギー「ライジング・バギー」など、年齢やレベルに応じたバギーアクティビティをお楽しみいただけます。「はじめてのバギー」デビューに最適なエリアです。

■「ライジング・バギー Level S」

【オープン予定日】4月17日（金）

本格オフロードコースを走行する2人乗りバギー「ライジング・バギー Level S」がオープン。ダイナミックな地形を活かした、起伏に富んだハイレベルなバギーアクティビティで、新たな「冒険」の選択肢を提供します。

《再生・循環｜Regeneration》万博レガシープロジェクト：万博建築をアート空間へ

【公開予定】2026年5月25日 週

【協定】2025大阪万博ルクセンブルク経済利益団体（GIE）【協力】株式会社船場

関西・大阪万博のルクセンブルク館で使用された基礎コンクリートブロック（220個、総重量約530t）等の建材を受け入れ、気鋭の若手アーティストとコラボレーション。園内のランドスケープと調和したアート空間として、芸術を介した新たな価値の創造と実装を全長約170mの作品として具現化します。ルクセンブルク館の設計思想「サーキュラー・バイ・デザイン（循環を前提とした設計）」や万博の理念を未来可能性として発展継承することをめざします。

上記の日程、内容、仕様等は現時点での予定であり、変更となる場合がございます。

株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役社長 田中 淳 コメント

「2026年は、ネスタリゾート神戸が開業から10年という節目を迎え、大きな転換点となる年です。この10年は、観光やレジャーのあり方そのものが大きく揺れ動いた時代でした。コロナウイルスによる行動制限や価値観の変化、インバウンドの拡大や社会環境の急激な変化を経て、『楽しさを提供するだけの施設』であること以上に、『社会や地域の中でどのような役割を果たすのか』が、観光施設にも問われるようになった10年だったと感じています。

そうした時代の変化を踏まえ、私たちは次の10年に向けて、ネスタリゾート神戸がどのような価値を生み、何を社会に残していくのかを、改めて定義する必要があると考えました。

今回の『ARCビジョン』を体現する新プロジェクトと東エリア2万平方メートル の大規模開発により、ネスタリゾート神戸は、お子さまからご年配の方まで、すべての世代が“自分だけの冒険”を見つけられるテーマパークへと進化します。

Haier様との協定は、『おもてなし』の品質を科学的に追求する挑戦です。そして、万博パビリオン『ルクセンブルク館』の建材を活用した万博レガシープロジェクトは、万博の理念を『体験できるアート風景』として社会に残し未来へつなぐ、極めてユニークな取り組みです。

私たちは、単なるテーマパークではなく、《冒険｜Adventure》《再生・循環｜Regeneration》《共創｜Co-Creation》の価値を体験できる場所として、社会とつながり次世代に誇れるテーマパーク施設を目指してまいります。」

【株式会社ネスタリゾート神戸】

ネスタリゾート神戸は、兵庫県三木市に位置する大自然の冒険テーマパークとして、2016年に開業。甲子園球場約60個分（約230万平方メートル ）の広大な敷地に、多様なアクティビティ、リゾートホテル、グランピング、レストラン、天然温泉などを備えた統合型テーマパーク施設を展開しています。

「遊ぶ・泊まる・味わう・癒す」のすべてを一つの場所で体験できる施設として、幅広い世代のゲストの心に残る非日常のひとときをご提供しています。

ネスタリゾート神戸は2026年7月の開業10周年にあたり、《冒険｜Adventure》《再生・循環｜Regeneration》《共創｜Co-Creation》を掲げる新ブランドコンセプト「ARC（アーク）ビジョン」のもと、新エリアの大規模開発や人・地域・企業との共創による新たな価値創造を推進してまいります。