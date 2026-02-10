新時代の営業を提案するEmooove、『LinkedIn Sales Navigator活用ガイド』『ツール活用術セミナー動画』『LinkedInアルゴリズム解説』の3点セットを無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、「LinkedIn Sales Navigator活用ガイド」「LinkedIn Sales Navigator活用術セミナー動画」「LinkedInアルゴリズム解説」の3点セットを無料公開したことをお知らせします。

■資料の概要

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20260210-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260210&utm_term=linkedin&utm_content=header

BtoB営業、特にエンタープライズ（大手企業）開拓において、従来のテレアポやメール営業だけでは「担当者につながらない」「担当者と接触できても商談につながらない」「アポイントが取れても決裁権のある相手にリーチできない」といった課題が顕在化しています。

本資料セットは、これらの課題を解決するためのLinkedIn活用ノウハウを凝縮しました。有料機能「LinkedIn Sales Navigator」の具体的な活用法から、表示順位を上げるアルゴリズム対策まで、ツールの導入から成果創出までをワンストップで学べる内容です。

100社以上の営業支援実績を持つEmoooveの知見に基づき、日本企業の商習慣に合わせた具体策や、成果につながるアポイント獲得を支援する実践術を公開します。

■資料の構成

1. LinkedIn Sales Navigator活用ガイド

世界的なBtoB営業のスタンダードでありながら、国内ではまだ浸透しきっていない同ツールの特徴と導入メリットを解説します。高度な検索フィルターやInMail機能など、有料版ならではの機能を体系化し、なぜハイレイヤー顧客へのピンポイントなアプローチが可能なのか、そのポテンシャルを紐解きます。

2. 【セミナー動画】LinkedIn Sales Navigator活用術

ツールの概要から具体的な活用プロセス、他社の成功事例までを網羅し、営業成果を出すためのノウハウを解説しています。実際の画面を用いた解説も交えており、運用のイメージを掴んでいただきやすい内容となっています。

3. LinkedInアルゴリズム解説

投稿を3段階で分類する独自の評価システムや、表示順位を左右する重要指標について解説します。「ビジネス的な意義」のあるコンテンツ作りや初動対応、個人プロフィールと会社ページの活用法など、エンゲージメントを高めるための要点を解説します。

■こんな方におすすめ

- 従来のテレアポやメール営業では成果が頭打ちになっている営業責任者・マネージャー- 大手企業の開拓を目指しているが、接点づくりに課題を感じている方- LinkedInを活用した「次世代手法」の導入を検討している営業担当者- 「LinkedIn Sales Navigator」を導入済みだが、活用しきれていない方- SNS営業において、商談創出や採用などの具体的な成果につなげたい方

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp