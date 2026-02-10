iPhone買取市場の利用者数が月間2,000人を突破！オンラインで完結&業界最高水準の価格を追求！

iput株式会社

家で眠っている古いiPhone、壊れてしまったiPhone、充電の減りが早くなってきたiPhoneをお持ちではないですか？iPhoneは毎年最新機種が発売されるたびに、古い機種の買取価格相場が下がっていくため、お持ちのiPhoneを最高額で買取に出すなら、今が一番良いタイミングになります。

ただし、「高価買取に出すならどこがいい？」という悩みがつきものですよね。iPhone買取市場(https://iphonekaitori.jp/)ではそのような悩みを解決するため、より有益な情報を届けらえるサイトとしてリニューアルし、業界最高水準の価格で買い取ることをモットーに生まれ変わりました。

自社を含む、同業界各社の買取価格 比較表を公開

ユーザーがiPhoneを買い取る時に最も望んでいることは「高く売る」ことだと考えています。

そこで弊社は、iPhoneの各買取店の買取上限価格をモニタリングし、自社を含めた買取価格の比較表を公開しました。

そうすることで、ユーザーと共に業界の買取価格の推移をモニタリングし、常に最高水準をキープすることができます。

地域ごとにiPhone買取店の価格を比較https://iphonekaitori.jp/11143/

iPhone買取市場は、各地域でiPhone買取を行っている店舗をピックアップし、おすすめの店舗と買取上限価格などを比較しています。

秋葉原(https://iphonekaitori.jp/138/)や大阪(https://iphonekaitori.jp/72/)、横浜(https://iphonekaitori.jp/91/)などの都道府県や都市部はもちろん、長野市(https://iphonekaitori.jp/6939/)、岡崎市(https://iphonekaitori.jp/12925/)や日暮里駅(https://iphonekaitori.jp/12353/)など、地方エリアや駅周辺ごとに記事を公開しています。

サイト内では地域の検索も可能で、ユーザーは自宅がある市区町村や最寄り駅の周辺からiPhone買取店を検索することができます。

仮査定をスピーディーに完結

https://iphonekaitori.jp/iphone17promax/

これまで、仮査定額をご提示するまでに最低5分はかかっていましたが、全機種・全容量・全端末状態の現時点の買取価格を自動で表示するシステムを構築しました。

ユーザーにとって待ち時間が発生せず、その場で仮査定あるいは本査定依頼まで完了させられるフローを実現しました。

ジャンク品の買取強化

iPhone買取市場は、修理店を併設しているため、壊れたiPhoneの買取も得意としています。なかなか値段がつきづらいボロボロの端末でも、iPhone買取市場はパーツごとに価値を見出すため、満足いただける金額で買い取ることができています。

また、古い機種の端末も、その他の端末とまとめて買取に出していただくことで値段をつけることができます。

