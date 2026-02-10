幾田りらの「パズル」やハヤシユウの「ケバブのダンス」など、1月にTikTokで話題を集めた「HOT SONG」プレイリストを「AWA」で公開

AWA株式会社

サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」を運営する、AWA株式会社（本社：東京港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）は、ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」の中で、2026年1月に再生回数やシェア数が多かった楽曲「HOT SONG」を集めたプレイリストを公開しました。



今回公開したプレイリストは、2026年1月にTikTok上での再生回数、いいね数、シェア回数が多かった楽曲と運営側による推薦等から総合的な評価のもと選曲された「HOT SONG」を集めたプレイリストとなります。歌詞に合わせた可愛い絵文字ダンスで人気の幾田りらの「パズル」や中毒性のあるリズムに合わせて、サイドステップと手を左右に揺らす動きで話題のハヤシユウの「ケバブのダンス」など、TikTokで話題の楽曲が収録されています。ぜひ、「AWA」のプレイリストで今注目を集めている楽曲をお楽しみください。

■『TikTok HOT SONG ～2026年1月～』（一部掲載）

01. パズル / 幾田りら

02. ケバブのダンス / ハヤシユウ

03. 好きすぎて滅! / M!LK

04. 悪い人 (sped up) / 戦慄かなの

05. お前の彼氏寝取ってやったの。 / Яu-a

06. ワンチュッ!~Let's Wanchu!~ / ヤジマリー。

07. SEM NADA / Ogryzek/F!xmexed/LeoTHM

08. NOT CUTE ANYMORE / ILLIT

09. 冬の魔法 / Aogumo

010. Opalite / Taylor Swift

011. SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) / LE SSERAFIM

012. CHANEL / TYLA

013. OVERDRIVE / TWS

014. キミワズライ / まるり

015. What's Happenin' / PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE



▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/overlay.thumb.tiktok.hotsong.202601



■TikTokとは

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。



名称：「TikTok（ティックトック）」 http://www.tiktok.com/

価格：無料

提供開始： 2017年夏（グローバルでの提供開始）

・URL

TikTok： http://www.tiktok.com/

App Store： https://app.appsflyer.com/id1235601864?pid=website

Google Play： https://app.appsflyer.com/com.ss.android.ugc.trill?pid=website

TikTok公式X：https://twitter.com/tiktok_japan?lang=ja



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/(https://awa.fm/)

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official(https://x.com/awa_official)

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm