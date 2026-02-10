2026 ワールドベースボールクラシック(TM)を楽しむファンイベント「ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ」を開催

World Baseball Classic Inc.

東武タワースカイツリー株式会社

東武タウンソラマチ株式会社

ファナティクス・ジャパン合同会社

World Baseball Classic Inc.（以下、WBCI）は、東武タワースカイツリー（本社：東京都墨田区、社長：新家章男）と東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区、社長：北川亮）が運営する東京スカイツリータウン、およびファナティクス・ジャパン（本社：東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲）が「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE」を営業する渋谷区のMIYASHITA PARK （東京都渋谷区）の2つの会場において、「ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ」を開催します。

本イベントは、今年３月に開催を予定している、野球の世界一を争う国際大会「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」を多くの方々に楽しんでいただくことを目的に、大会の会場となる各都市で開催されるファンイベントです。2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップが行われる日本では、東京スカイツリータウンとMIYASHITA PARKの２つの会場で開催します。スペシャルトークショーやウォッチパーティーのほか、WORLD BASEBALL CLASSICならではのフードや印象的なフォトスポット、さらには期間限定の大会オフィシャルグッズストアがオープンするなど、訪れるだけで気分の盛り上がる仕掛けが用意されています。また、本大会の観戦チケットが当たる各種キャンペーンをはじめ、幅広いお客様にWORLD BASEBALL CLASSICを楽しんでいただくプログラムを実施いたします。

この他にも、様々なプログラムが追加される予定ですので、最新情報はイベント特設サイトをご確認ください。

ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ 特設サイト

https://www.mlb.com/world-baseball-classic/venues/tokyo/fan-zone/ja

2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 公式サイト

https://www.2026wbc.jp/

ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ イベント概要

東京スカイツリータウン(R)会場

期 間：2026年3月6日（金）～3月15日（日）

※東京スカイツリー(R) １階 SKYTREE SPACEオフィシャルストアのみ、2月20日(金)により営業開始

場 所：東京スカイツリータウン（東京都墨田区押上一丁目1番２号）

MIYASHITA PARK会場

期 間：2026年2月20日（金）～3月22日（日）

場 所：渋谷区立宮下公園多目的運動施設（サンドコート） （東京都渋谷区渋谷1-26-5）

主 催：World Baseball Classic Inc.