『頭文字D THE ARCADE』 2月12日（木）より『maimai でらっくす』コラボ開催！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』におきまして、2026年2月12日（木）より、『maimai でらっくす』コラボを開催いたします。

本コラボレーションイベントでは『maimai でらっくす』モチーフのアイテムや楽曲が多数登場します。各種アイテムは、期間中にプレイスタンプで獲得することができます。

◆『maimai でらっくす』コラボの詳細はこちら

https://info-initialdac.sega.jp/7303/

◆『maimai でらっくす』コラボ告知ムービーはこちら

https://youtu.be/ppPaGHg_qgo

◆『maimai でらっくす』とは？

『maimai でらっくす』は、まるで洗濯機のようなフォルムがユニークなSEGAのアーケード音楽ゲームです。外側のボタンを叩いたり、丸い画面をなぞったりするだけで簡単にプレイできるのが特徴です。アニメソングやゲームミュージックなど、様々なジャンルの楽曲を楽しむことができます。

『maimai でらっくす』公式webサイト：https://maimai.sega.jp/

【新規アイテム追加！】

『maimai でらっくす』の楽曲や、でらっくまなどの『maimai でらっくす』を代表するキャラクターのモチーフアイテムが実装！各種アイテムはプレイスタンプやTTイベントで獲得可能！

※獲得した報酬は、コラボ期間終了後も使用可能です。

◆BGM

◆オーラ

◆車種SPカラー解放

※「SPカラー」とはイベントなどで獲得できる模様つきの特別なカラーのことで、全車種カスタマイズすることが可能です。SPカラーを解放すると、次回ログイン時のショップから解放したSPカラーを購入することができるようになります。

◆メーター

◆アバター

◆車内キーホルダー

◆チャットスタンプ（一部）

【『maimai でらっくす』コラボプレイスタンプ開催！】

期間中、全2回にわたり『maimai でらっくす』コラボプレイスタンプを開催します。

ゲームをプレイしてスタンプを集めると『maimai でらっくす』をモチーフにしたアイテムを獲得することができます。

◆でらっくま プレイスタンプ

開催期間：2026年2月12日（木）7：00（JST）～ 2026年4月8日（水）28：00（JST）

詳細は後日発表いたします。

◆らいむっくま＆れもんっくま プレイスタンプ

開催期間：2026年2月19日（木）7：00（JST）～ 2026年4月8日（水）28：00（JST）

詳細は後日発表いたします。

◆スタンプの切り替えについて

プレイスタンプの開催期間が重なっている場合、スタンプを押すシートを選択することができます。また、デイリーボーナスやウィークリーボーナスはスタンプシートごとに設定されています。

【TTイベントが新規開催！】

全2回の『maimai でらっくす』コラボTTイベントが開催！コラボアイテムが目白押し！期間中にお題のコース/ルートでタイムトライアルをプレイすると、タイム評価に応じてポイントを獲得することができます。

開催期間や詳細は後日発表いたします。

【関連リンク】

『頭文字D THE ARCADE』公式サイト ：https://initiald.sega.jp/inidac/

『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X（旧Twitter） ：https://x.com/initialD_AS

『頭文字D THE ARCADE』公式LINE ：https://lin.ee/wrnarsg

『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube：

https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw

