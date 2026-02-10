VRChatでの「超能力」も実現！　V、『とある科学の超電磁砲T』 公式デジタルファッションの制作を開始

株式会社V

(C) 2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、株式会社ARROVAが運営するデジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE（トウキョウ アバターゲート）」において発売予定の、『とある科学の超電磁砲T』の原作に忠実なVRChat向けデジタルファッションの制作を担当することをお知らせします。

本企画では、版元監修のもと、作品世界の設定・デザイン・ディテールを丁寧に再現したデジタルファッションを制作し、VRChatユーザーおよび作品ファンの皆さまに向けて順次提供してまいります。

TOKYO AVATAR GATE公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/ (https://www.tokyoavatargate.com/)

■ 『とある科学の超電磁砲T』デジタルファッション制作について

「TOKYO AVATAR GATE」は、日本のマンガ・アニメ等の公式作品と連動し、VRChatをはじめとするメタバース空間で利用できる“公式デジタルファッション”を提供しています。

今回の取り組みでは、『とある科学の超電磁砲T』の原作の魅力を損なうことなく、ファンの皆さまが“身にまとう”形で作品世界を体験できるデジタルファッションを目指し、制作を開始しました。

制作のポイント（予定）

・アニメの設定・衣装デザインを踏まえた、原作に忠実な造形／表現

・版元監修によるクオリティと世界観の担保

・プラットフォーム仕様はVRChatに準拠（VRChat内での着用を前提に制作）

■ 制作キャラクター（衣装）

本企画では、以下2キャラクターの衣服（衣装）を制作します。

・御坂美琴（みさか みこと）

・白井黒子（しらい くろこ）

※制作アイテムの内容（衣装の種類、同梱物、表現仕様など）の詳細は、確定次第あらためてご案内します。



プロデュース：株式会社ARROVA

制作：株式会社V

■ 対応アバターについて（公式Discordアンケートで募集）

本商品の対応アバター（対応するVRChatアバター素体）については、より多くのユーザーの皆さまに快適にご利用いただけるよう、TOKYO AVATAR GATE公式Discordにてアンケートを実施し、ご要望を募集します。

アンケート結果を踏まえ、対応アバターの優先順位や制作計画を検討のうえ決定いたします。

公式Discordコミュニティ：https://discord.com/invite/YhwbxTybdH (https://discord.com/invite/YhwbxTybdH)

・アンケート実施場所：TOKYO AVATAR GATE 公式Discordコミュニティ

・参加方法：上記の公式Discordに参加のうえ、該当アンケートにご回答ください

※アンケートの実施時期・回答方法等の詳細は、公式Discordおよび公式Xにてご案内します。

■ 今後の発表について

販売開始時期、価格、対応アバター、販売ページ等の詳細は、決まり次第、公式サイト・公式X・公式Discordにてお知らせします。

■ 「TOKYO AVATAR GATE」概要

企画・運営を株式会社ARROVAが行い、マンガ・アニメ作品が新しい形で日本・世界に楽しまれるための、そしてバーチャル空間を楽しむ人がより自由に好きな場所に出かけていくための「ゲートウェイ」となることを目指しているデジタルファッションマーケットプレイス。

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/ (https://www.tokyoavatargate.com/)

公式X：https://x.com/TOKYOAVATARGATE (https://x.com/TOKYOAVATARGATE)

事業概要：デジタルファッションアイテムの制作・販売および、マーケットプレイスの運営

展開エリア：日本（今後、海外展開を予定）

■ アバター衣装市場の広がりと今後の展望

2025年現在、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」では、アバター衣装をめぐる市場が拡大を続けています。2024年には、創作物の総合マーケットプレイス「BOOTH」における3Dモデルの取引高が58億円*を突破し、その盛り上がりが数字にも表れています。

こうした中、漫画やアニメ、ゲームをはじめとする日本発コンテンツとのコラボも増え、アバターを通じた“なりきり体験”が、新たなエンターテインメントとして注目を集めています。

株式会社Vは、VRChatをはじめとするメタバース空間で、IPの魅力を最大限に引き出す衣装や体験の提供に、今後も取り組んでまいります。

※ピクシブ株式会社『3Dモデルカテゴリ取引白書 2025』より

https://inside.pixiv.blog/2025/02/19/114500 (https://inside.pixiv.blog/2025/02/19/114500)

■ メタバースの未来を共に創りましょう

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースによる文化遺産の継承や、メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。採用サービスなど、メタバースに関するご相談をなんでも承ります。

無料相談・お問い合わせ :https://v-inc.jp/contact

■ 会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、メタバース/XR領域において国内トップクラスの事業支援・制作実績を有する企業です。「VRChat」や「Roblox」で国内最大級のコミュニティを運営し、ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などからの資金調達を実施。戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp/ (https://v-inc.jp/)