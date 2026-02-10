2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)オフィシャルストアがMIYASHITA PARKと東京スカイツリー(R)に期間限定オープン

ファナティクス・ジャパン合同会社※イメージ

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2026年2月20日（金）より、渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK４F）内の多目的運動施設（サンドコート）と東京スカイツリー1階SKYTREE SPACEの2カ所に、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)（以下「World Baseball Classic」）のオフィシャルグッズを取りそろえる期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE」をオープンいたします。

オフィシャルストアでは開催を記念してWorld Baseball Classicのロゴマークが入った特別なユニフォーム、アパレル、キャップなど500種以上を展開。ベースボールスタジアムの高揚感とグラウンドの雰囲気が表現された店内では、日本代表に選出された大谷翔平選手、山本由伸投手、佐藤輝明選手ら全選手のネーム＆ナンバーTシャツ、フェイスタオルのほか、お菓子、雑貨など多彩なアイテムが並び、日本のみならず前回大会の決勝ラウンドで対戦したアメリカ、POOL C（東京プールpresented by ディップ）で日本と対戦するオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど、世界中の代表グッズも販売します。期間中、同施設においては「World Baseball Classic(TM) Tokyo Fan Zone presented by dip」も開催され、大会の魅力を味わえるプログラムが用意されます。世界最高峰の野球の祭典をオフィシャルグッズとともに楽しみましょう！

・World Baseball Classic(TM) Tokyo Fan Zone presented by dip 詳細はこちら

https://www.mlb.com/world-baseball-classic/venues/tokyo/fan-zone/ja

WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-

※イメージ

会場：渋谷区立宮下公園多目的運動施設（サンドコート） [東京都渋谷区渋谷1-26-5]

開催期間：2026年2月20日(金)～3月22日(日)

営業時間：10:00～21:00 初日のみ12:00オープン

※イベントや状況により、変更となることがあります

営業期間中は開園後の午前8時より、MIYASHITA PARK SOUTH 1F 出入口付近（渋谷駅側の1F遊歩道を通って正面あたり）にて待機列形成を開始させていただきます。係員の指示に従いお並び下さい。施設や他のお客様のご迷惑とならないよう、上記日時より前のご来場・ご整列はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE -TOKYO SKYTREE-

※イメージ

会場：東京スカイツリー(R)1階 SKYTREE SPACE [東京都墨田区押上1-1-2]

開催期間：2026年2月20日(金)～3月18日(水)

営業時間：10:00～21:00 2月21日(土)～23日(月) 9:00～21:00

※イベントや状況により、変更となることがあります

(C)TOKYO-SKYTREE

営業期間中は開店1時間前より、タワーヤード1階団体西ロビー入口付近にて、待機列形成を開始させていただきます。係員の指示に従いお並び下さい。施設や他のお客様のご迷惑とならないよう、上記日時より前のご来場・ご整列はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

【対応可能な決済種類】両店舗ともキャッシュレス決済となります。交通系IC、クレジットカード（ICチップ付のみご利用可）での決済（Mastercard(R)、Visa、American Express、JCB・・・ ※一括払いのみ）、QRコード決済が可能です。現金でのお支払いはできません。

【取扱商品について】両店舗とも内容・数量に限りがあり、商品、時期によって品切れとなる場合があります。在庫状況や入荷予定に関する個別のお問い合わせにはお答えできかねます。

・ストアならびにグッズの最新情報はこちら

https://www.fanatics.jp/ja/x-8614

・World Baseball Classicオフィシャルストア(ファナティクス・ジャパン公式サイト内)

https://www.fanatics.jp/

※注意事項※

(1)待機列にはお連れ様全員おそろいの上、お並びください

(2)止むを得ず列を離れる際は、前後の方にお声がけいただきトラブルがないようお願いします

(3)お荷物やシートのみを残しての場所取りは禁止とさせていただきます

(4)近隣の方へのご配慮とお客様の安全を守るため、徹夜で並ぶ行為は禁止とさせていただきます

(5)列整理に関する事項については、スタッフの指示に従ってください

(6)状況により開店時間の前後や、営業時間内でも販売を一時中断させていただく可能性があります

(7)閉店時間は状況により変わる可能性があります

(8)商品に不良があった際は、当日中にスタッフまでお声かけください

(9)お買い求めいただいた商品・数量などは、必ずその場でお客様ご自身にてご確認ください

(10)購入日以降の不良品以外の返品・交換・返金は対応いたしかねますのでご了承ください

(11)商品によっては品切れとなっている場合があります。また、販売状況によっては購入点数制限を設ける場合があります

(12)事故・混乱防止のため、営業中であっても様々な制限を追加で設けさせていただく場合があります

(13)状況により、ご入店待機列整理のための抽選および整理券の発行を行う場合がございます

(14)営業時間・取扱商品は予告なく変更になる場合があります

(15)購入制限を設ける場合がございます

(16)催事や物販に関するお問い合わせは、各施設（MIYASHITA PARK・渋谷区立宮下公園・東京スカイツリー）では対応しておりません。恐れ入りますが、主催者または関係各所の公式案内をご確認くださいますようお願いいたします

(17)店頭でのお取り置きは不可となります

(18)商品の完売状況につきましては、店舗にてご確認いただきますようお願い申し上げます。完売のご案内には時差が生じることがございます

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.