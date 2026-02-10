長野県小諸市とエムティーアイ、女性の健康管理支援に関する連携協定を締結！

株式会社エムティーアイ

株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏 以下、当社）は、長野県小諸市（市長：小泉 俊博）と、小諸市内における女性の健康管理に関する支援の推進を目的とした「女性の健康管理支援に関する連携協定」を2月10日（火）に締結します。

本連携協定により、小諸市の住民に対し、当社が提供する、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』の有料機能である「プレミアムコース」の無償提供を4月1日（水）より開始します。『ルナルナ』のサービスを通じて、不妊治療や妊活に関する基礎知識などの情報配信も予定しており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

また、今回の取り組みを通じて、『ルナルナ』のアプリ提供や情報配信が家庭内での妊活に寄与できるか、検証を実施する予定です。

1．連携協定締結の背景

小諸市では人口動態の自然増への挑戦を掲げ、産後ケア事業の充実など妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行っています。特に、プレコンセプションケア※1の推進など妊娠を希望する住民へ寄り添う取組を強化することにより『“産みたい”に寄り添うまち』の実現を目指しています。

当社は、2000年に『ルナルナ』のサービス提供を開始し、『ルナルナ』に蓄積されたビッグデータを活用した独自の排卵日予測アルゴリズム※2を構築するなど、25年にわたり培ったノウハウや知見を生かして、月経管理をはじめ、妊活、妊娠、出産、育児、更年期などライフステージに合わせた女性の健康をサポートしています。

このような背景のもと、両者が相互に連携しながら女性の健康管理等の支援を行うため、今回の連携協定の締結に至りました。

2．連携・協力事項について

当社が提供する『ルナルナ』を活用し、下記事項に関して連携、協力を行います。

（1）女性の健康管理に関する正しい知識の普及啓発に関すること

（2）妊娠・出産・不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発及び支援に関すること

（3）小諸市が実施する妊娠を望む夫婦に対する支援に関すること

（4）当社が実施する妊娠を望む夫婦に対する支援に関すること

（5）その他、双方が必要と認めること

3．取り組み内容

■『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2026年4月1日（水）～2028年3月31日（金）

【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

● 生理日予測

● 独自の予測アルゴリズム※によって、

一人ひとりの状況に合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、

仲良し日を予測しお知らせ

※特許取得済み（特許第5998307号）

● 基礎体温仲良し日のお知らせ

● 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）

● パートナー共有

（生理予定日や仲良し日、体調などをパートナーに共有）

● 生理周期、体調振り返り

● 生理痛やPMSに関するセルフチェック

【利用方法】

『ルナルナ』を初めてご利用される方／過去利用されていて現在はアプリをダウンロードされていない方は１.～５.現在ご利用中の方は２.～５.の手順でご利用いただけます。

１.『ルナルナ』アプリをダウンロード

２.IDの新規登録／ログインの実施

３.プロフィール情報の登録／更新

都道府県：長野県

市区町村：小諸市

４.『ルナルナ』アプリホーム画面やメニュー画面などに表示される案内から小諸市案内ページへ

５.小諸市案内ページ記載の手順に沿って登録

※既に『ルナルナ』をダウンロードされている方でID登録有無・ログイン状況がお分かりにならない場合は、各サービスメニュー＞設定＞ルナルナIDの項目からご確認ください。

※既に有料プランにご加入されている方は、有料プランをご解約の上、次回契約更新日以降に小諸市案内ページにアクセスしてください。有料プラン解約方法は、サービスメニュー＞設定＞有料プラン管理／解除からご確認ください。

※今回の「プレミアムコース」の無償提供は、小諸市にお住いの方のみ利用可能です。

■妊活に関する基礎知識や小諸市が実施する女性の健康支援に関する情報発信

『ルナルナ』サービスを利用して、不妊治療や妊活に関する基礎知識の配信など、ライフステージに応じた女性の健康支援として知識啓発を実施する予定です。また今後は、小諸市が実施している各種助成制度についての情報発信も予定しています。

加えて、年齢や妊活歴、過去の生理周期を参照したセルフチェック機能を提供し、適切な妊活のステップアップを提案し、医療機関への受診勧奨を実施しています。

★『ルナルナ』について：https://lnln.jp/

生理日管理をはじめ、初潮前後の心身のサポートから、妊活・妊娠・出産・更年期、ピル服薬や医療機関の受診支援※3まで、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス。アプリの累計ダウンロード数は2,200万以上（2025年6月時点）で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能です。また、女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクト「FEMCATION※4」を通して学びの場を創出するなど、社会全体で寄り添いあえる環境づくりに取り組んでいます。

2025年11月にサービス提供開始から25周年を迎え、新ステートメント“世界でいちばん、あなたのことを知っている。”を発表。自治体と協働したプレコンセプションケアの推進や妊活支援に注力するなど、社会と連携しより多くの女性が自分のカラダと向き合えるための取り組みを推進しています。

※1 性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行うこと

※2 排卵日予測に係るニュースリリース：https://www.mti.co.jp/?p=22438

※3 医療機関の受診サポート

「ルナルナ メディコ」https://sp.lnln.jp/brand/services/lnlnmedico_general

『ルナルナ オンライン診療』 https://lp.telemedicine.lnln.jp/p

ピルのオンライン診療『ルナルナ おくすり便』 https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html(https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html)

※4 「FEMCATION」は、FEMALE（女性）とEDUCATION（教育）を掛け合わせた造語です。

※ 『ルナルナ』「FEMCATION」は株式会社エムティーアイの登録商標です。