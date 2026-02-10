ダイナテック、「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展

バリューコマース株式会社

トラベルテック事業『DYNATECH（ダイナテック）』を運営するバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は2月17日(火)から2月20日(金)の4日間、東京ビッグサイトで開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展します。

“集客”×“運営DX”で、収益性の高い経営構造へ。

ダイナテックでは、単なるプロダクト提供ではなく、集客と運営の両面から構造を改善するプロジェクトを提案します。宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』やホテル管理システム『DYNA PMS（ダイナ ピーエムエス）』を中心とした展示に加え、弊社のその他サービスも含めて施設ごとの状況やニーズ、課題にあった解決案を紹介。

近年の情勢を振り返っても、数年前のコロナ禍での落ち込みから、インバウンド増加による回復まで、宿泊業界は大きく環境が変化しています。そのような中、単純に目の前の数字を追うだけでなく、今後の変化を見据えて継続的に「売上を、利益として残せているか」といった観点から、環境変化に強い、安定した経営構造を実現します。

【ご紹介サービス】

・『DYNA IBE』公式Webサイトへの集客に強い、自社予約最大化ソリューション

https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

・『DYNA PMS』省力化と顧客満足度向上を両立、施設運営をよりスマートに

https://www.dyn.co.jp/service/pms/

弊社提供のソリューションに興味がある方は、営業担当者より詳しい内容をご説明します。その他、情報交換やご相談なども大歓迎です。お気軽にお立ち寄りください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしています。

【バリューコマース 出展ブース詳細】

イベント名称：第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）

会期：2026年2月17日(火)～20日(金) 午前10時～午後5時（最終日午後4時30分まで）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

入場料：無料

主催：一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会

公式Webサイト：https://hcj.jma.or.jp/

ブース番号：W3-M04（西3ホール）

下記ページより、ご来場登録手続きをお願いします。

https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000421

【HCJとは】

HCJは「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会です。3展示会の英文名称の頭文字を取って『HCJ（エイチシージェイ）』と総称しています。

850社・2,300ブースの出展、65,000人の来場者を迎え、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。（※公式発表より引用）。

【バリューコマース株式会社について】

バリューコマースは、ECサイトの「集客」と「販売促進」を支えるトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援します。2025年4月、宿泊施設向けソリューションを提供するダイナテック株式会社を吸収合併し、トラベルテック事業の「DYNATECH（ダイナテック）」としてブランドを刷新。バリューコマースが強みとするマーケティングノウハウに加え、AIやWeb3などの技術開発力を融合させることで、イノベーションを加速し、No.1トラベルテックの実現を目指します。

これからも宿泊業界のみなさまの課題に向き合い、集客力の向上と収益最大化をともに実現するパートナーであり続けます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

＜本イベントに関するお問い合わせ先＞

バリューコマース株式会社

セールスプランニング本部 プロモーション部 クライアントプロモーションチーム

E-mail： traveltech_marketing@valuecommerce.co.jp