関西の流通・小売業に精通したエキスパート3社による最新ソリューションが集結　「店舗・EC DXPO 大阪 ′26」にマジックソフトウェアが出展

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 敏雄、以下：マジックソフトウェア）は、2026年2月26日（木）～27日（金）にインテックス大阪で開催される「店舗・EC DXPO 大阪 '26」に出展いたします。（小間番号：9-10）

昨今の小売・流通業界では、人手不足や多様化する消費者ニーズへの迅速な対応が求められています。本展示会では、業務スーパーをはじめとする大手チェーンでの導入実績を誇るソリューションに加え、産直・道の駅、通販、EDIなど、専門性の高い業種特有の「独自の商習慣」をデジタルの力で効率化する具体策を提案します。

■展示の見どころ（小間番号：9-10）

ローコード開発プラットフォーム「Magic xpa」を基盤に構築された、現場の即戦力となる4つの強力なソリューションを一挙にご紹介します。

１．店舗管理システム「StoreManagge」（株式会社近畿システムサービス）

導入実績： スーパー等の一般小売業店舗、酒屋等

特徴： 小売業の買掛・売掛・在庫・発注・顧客および酒販管理業務に対応、東芝テック社製POSとの標準接続(マスタ配信・売上連携)

２．委託販売管理システム「ProManagge」（株式会社近畿システムサービス）

導入実績： 産直販売所、道の駅等

特徴： 生産者の商品出荷から、店頭での販売、生産者への支払までを一元管理

３．受注処理・顧客管理システム「マイティ通信販売」（三愛ケーアールディ株式会社）

導入実績： 全国のネットショップ、通販企業

特徴： 受注・顧客、在庫の一元管理により、ECバックヤード業務を劇的に効率化

４．流通BMS対応EDIシステム「Super-V」（サンケーバイナリィ株式会社）

特徴：流通業の生命線である小売りとの受発注データ交換を支えるＥＤＩ

これらのパッケージは、Magic xpaの特性である「改変が容易な構造」を有しており、「パッケージのスピード導入」と「自社の強みに合わせた自由なカスタマイズ」を同時に実現する、小売業のDXにおける最適解です。

■セミナー情報

会期初日には、流通・小売業界のDX担当者様を対象とした特別セミナーを開催いたします。

日時： 2026年2月26日（木） 15:50 ～ 16:20

会場： インテックス大阪 展示会場内セミナー会場

タイトル： 業務スーパー等の成長を支える「自由自在なパッケージ」活用術と、既存資産を活かす連携DXの極意

講演内容：業務スーパー様等で実績多数の店舗・通販・EDIパッケージを紹介。Magic製なら「導入は早く、改変は自由」に。さらにAS/400等の既存基幹を捨てずに活かすデータ連携手法も解説。「柔軟なパッケージ」×「既存資産活用」で実現する、低コスト・短期間のDX最適解を公開します。

■開催概要

展示会名： 「店舗・EC DXPO 大阪 '26」 店舗・商業施設支援展

会期： 2026年2月26日（木） 9:30 ～ 18:00 最終日のみ16:00終了

会場： インテックス大阪 4号館（弊社ブース：9-10）

公式サイト： https://dxpo.jp/real/fox/osaka/store/about.html

イベント詳細（弊社サイト）： https://www.magicsoftware.com/ja/events/dxpo26osaka_store/

■マジックソフトウェア・ジャパン株式会社について

全世界50カ国以上にビジネスネットワークを持つマジックソフトウェア・エンタープライゼス（NASDAQ：MGIC）の100%出資による日本法人です。

東京（本社）、札幌、仙台、信越、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡の全国主要9都市に拠点を展開。全国800社以上のパートナーと連携し、ローコード開発ツール「Magic xpa」と、データ連携プラットフォーム「Magic xpi」を中心に、ソリューションとサービスを提供しています。

代表取締役社長 佐藤 敏雄

本社所在地：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー24階

事業内容：

・アプリケーションプラットフォーム「Magic xpa」の仕入、製造、販売業務

・データ連携ソリューション「Magic xpi」の仕入、製造、販売業務

・プロフェッショナルサービス：ツール製品の教育、サポート業務、関連プロジェクトの支援業務、アプリケーション・システムの受託開発業務の提供