[マリメッコ]マリメッコ キオスキから新バッグシリーズ「オンニ(Onni)バッグ」が登場。ヨカポイカシャツやロゴTシャツに春の新色も加わり、2月13日(金)よりスプリングフェアを開催。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)の、プレイフルなベーシックアイテムを展開するマリメッコ キオスキ(Marimekko Kioski)から、スプリング 2026 コレクションが登場します。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年2月13日(金)より販売を開始します。また、同日よりスプリングフェアを開催し、商品を税込27,500円以上ご購入の方に、ピッコロ(Piccolo)プリントのロゴファブリックバッグをプレゼント。

2026年、マリメッコはブランド創立75周年を迎え、年間テーマとして「プリント作りのアート(The art of printmaking)」に焦点を当てます。このテーマは、マリメッコのあらゆる活動に息づいており、ブランドの礎となっています。

本コレクションには、ブランドを代表するウニッコ(Unikko)とピッコロ(Piccolo)のプリントが華やかに登場します。

本コレクションのメインアイテムとして、実用性を兼ね備えた遊び心溢れる新作バッグシリーズ「オンニ(Onni)バッグ」が登場します。ZOZOTOWNでの先行予約にて大きな反響を集めている本シリーズは、2月13日(金)より全店で販売を開始し、アイコニックなマリメッコのロゴパッチを配した3つのスタイルを展開します。

Iloisa Mini Unikko クロスボディバッグ \20,900Iloisa Mini Unikko クロスボディバッグ \20,900Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ \26,400Kavari Piccolo ショルダーバッグ \26,400Metka Mini Unikko トートバッグ \14,300Metka Piccolo トートバッグ \14,300





また、ヴォッコ・エスコリン＝ヌルメスニエミ(Vuokko Eskolin-Nurmesniemi)がデザインしたヨカポイカ(Jokapoika)シャツや、人気のロゴTシャツにも春の新色が加わります。

ヨカポイカシャツはマリメッコのレジェンドであり、何十年にもわたってアーティストや写真家、音楽家など、芸術やカルチャーの分野で活躍する人々に愛され続けてきた、時代を超えたユニセックスの定番アイテムです。

Jokapoika シャツ \42,900Jokapoika シャツ \42,900Logo カットソー \26,400Logo カットソー \26,400Logo Tシャツ \23,100Unikko Tシャツ \23,100（アジア限定）

販売開始日

2026年2月13日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

*画像はイメージです。

Spring fair

2月13日(金)より、商品を税込27,500円以上ご購入の方に、Piccolo プリントのロゴファブリックバッグをプレゼント（数量限定）。



＊数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

＊セール商品・アウトレット商品は対象外。

＊日本公式オンラインストアでの開始時刻はAM10：00となります。

＊ノベルティは摩擦により他のものに色移りすることがあります。白や淡色との組合せでの使用は避けて下さい。

＊デザインに変更がある可能性があります。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。