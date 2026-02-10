「エフラボ九大病院」が1月26日に開業　HRコンシェルジュの提供を開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、1月26日（月）に開業セレモニーが実施されたライフサイエンス企業向けラボ「エフラボ九大病院」（所在地: 福岡市東区馬出、九州大学病院キャンパス内）において、人材面からライフサイエンス企業・研究者を支援する「HRコンシェルジュ」を正式に開設し、提供を開始しました。

入居企業・研究者の皆さまに対し、ライフサイエンス系の理系人材を中心とした人材支援を積極的に行い、さまざまな人材課題の解決を支援してまいります。



※参考: 「エフラボ九大病院」における人材支援サービス「HRコンシェルジュ」開設のお知らせ（2025年10月7日当社プレスリリース）https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2025/20251007-12189.html

■「エフラボ九大病院」について

同施設は、福岡地所株式会社（本社: 福岡県福岡市、代表取締役社長: 榎本 一郎）が開発を進め、福岡バイオコミュニティ認定インキュベーション施設として多様なパートナーとの協業を促進します。スタートアップや研究機関が集積し、ライフサイエンス分野のイノベーション創出を目指す拠点として期待されています。

■パーソルテンプスタッフが提供する「HRコンシェルジュ」について

エフラボ九大病院1階のインキュベーション施設「Fukuoka Innovation Lab.九大病院（通称「FIL.九大病院」）」に週2～3回当社社員が常駐し、入居企業・研究者の皆さまが無料で人材に関する相談ができるコンシェルジュサービスを提供します。

当社は、九州エリアにおいて大学発スタートアップや地場企業の成長支援に継続的に取り組んできた多くの実績があり、地域特性や事業フェーズを踏まえた実践的な支援が可能です。人材の採用に関するアドバイスや人材マッチングの提供、人材戦略に関する情報・ノウハウ提供など、人材課題の解決をサポートします。また、専門人材のみならず、CxOクラスの人材の獲得についても幅広く支援します。

HRコンシェルジュに常駐する中橋

■常駐社員について

「HRコンシェルジュ」には、九州エリアにおけるスタートアップ・企業支援の経験を有する以下の社員が週2～3回常駐し、相談対応を行います。

中橋 翔子

西日本営業本部 公共営業一課・二課 マネージャー

「福岡県CXOバンク」受託運営者

2022年にパーソルテンプスタッフ株式会社へ中途入社。2024年より、大学発スタートアップの創出・成長支援を目的とした複数事業を責任者として推進。地場VCと連携し、アクセラレーションプログラム採択企業に対して、CFO・COOなどの経営人材／専門人材のマッチングと伴走支援を担当。これまでに支援した大学研究シーズやスタートアップは100件を超えます。構想段階から事業化、資金調達、組織拡大、再編に至るまで、切れ目のない一気通貫の人材支援を提供。事業の転機に並走し、必要な人と機会をつなぎ、挑戦の推進力を高めることに注力しています。これまでの実績を土台に、入居企業の皆さまに寄り添い続けるパートナーとして、身近で頼れる支援をお届けします。

■開業セレモニーの様子

1月26日、開業にあたりセレモニーが執り行われ、福岡地所株式会社 代表取締役社長 榎本 一郎氏、福岡県知事 服部 誠太郎氏、九州大学総長 石橋 達朗氏、九州大学副学長 赤司 浩一氏、福岡バイオコミュニティ推進会議会長 鈴木 蘭美氏によるテープカットやフォトセッションなどが行われました。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。