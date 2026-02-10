【東三河フードバレー】体験型商談イベント「プレミアムマッチング会」を開催

サーラ不動産株式会社

サーラ不動産株式会社(本社:愛知県豊橋市、代表取締役社長 赤間真吾、以下「当社」)は、2026年3月16日（月）・17日（火）の2日間、愛知県東三河エリアの優れた生産者と、シェフやバイヤーを繋ぐ「プレミアムマッチング会」（以下「本イベント」）を開催いたします。

本イベントは、食材の試食や商談に加え、生産現場の見学までを一体化させた「体験型」のマッチング企画です。単なる取引の場ではなく、生産背景やストーリーまで共有することで、継続的な取引や商品開発につながる関係づくりを目的としています。

近年、飲食業・ホテル業・小売業では「産地や背景まで理解した仕入れ」への関心が高まっており、本イベントはそうしたニーズにも応える取り組みです。

イベント概要

開催日程

2026年3月16日（月）14:00～20:30 ／ 17日（火）8:30～17:30

開催場所

DAY１ emCAMPUS FOOD（愛知県豊橋市駅前大通二丁目81）

【プレミアムマッチング会 14:00~18:00】

【プレミアムマッチング交流会 18:00~20:30】

DAY2 各生産現場（圃場）

［集合場所:ホテルアークリッシュ豊橋（愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地）］

【圃場巡り 8：30～17：30】



イベントの見どころ

本イベントの特徴は、「商談」「試食」「生産現場の見学」を2日間で体験できる点です。

1日目は生産者によるプレゼンテーションと１対１の対話、夜は実際の食材を使った料理を囲む交流会を実施します。2日目には参加者が生産現場を訪れ、栽培環境や工程を直接見学し、生産者のお話と共に、実際に生産物が育つ過程や環境を肌で体感しリアルの場でこだわりや想いを感じ取ります。

参加生産者の食材を使った料理を囲むシーンや、料理人やバイヤーが生産者の圃場を訪れる様子など、現場の臨場感を取材いただけます。

生産者によるプレゼンテーション

1対1の対話

生産現場の様子

生産現場の様子

2025年3月に開催した第一回目の開催記録もご参照ください。

https://andmore.tabechoku.com/report-higashimikawa-matching2025/

開催への想い

東三河は全国有数の農業生産地でありながら、首都圏や都市部の料理人やバイヤーとの接点はまだ多くありません。本イベントは、全国に誇る生産者を直接つなぐ新しい流通・関係づくりのモデル構築も目的としています。

《お問い合わせ先》

サーラ不動産株式会社 フードバレーグループ

電話番号：0532-51-5800(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)

メールアドレス：higashimikawa-foodvalley@sala.jp

東三河フードバレーサイトはこちら（https://higashimikawa-foodvalley.jp/）

