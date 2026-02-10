BODY WILDから新機能ボクサーパンツを発売！今回は“ムレ対策”に特化したフロントメッシュ搭載

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下「グンゼ」）は、2026年2月10日（火）、メンズブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」より、新開発の特殊構造を用いた2種類のフロントメッシュボクサーパンツを新発売いたします。年々長期化する夏に対して、パンツ内で最も「ムレ」を感じるフロント部分の「通気性」に特化し、設計、素材を徹底的に追求。「CUT OFF(R)」、「3D MADE」という、グンゼ独自開発の製法により、快適な穿き心地とムレ解消を両立します。

■BODY WILDの技術を搭載した2種類のベンチレーションボクサー

ムレが気になるフロント部のベンチレーションに特化し、フロントメッシュ仕様のボクサー2種を新規展開。

CUT OFF ベンチレーションボクサー

メッシュ地の「CUT OFF(R)」生地を駆使し、ムレと締め付け感からの解放も実現する新感覚ボクサー。

POINT１. フロントはメッシュカットオフ(R)生地の2重構造。

フロント部分・サイド部分からも空気が抜ける仕様。

POINT２. 裾部はカットオフ(R)仕様で折り返しなし。

CUT OFF(R)（カットオフ(R)）はグンゼが生み出したオリジナル製法による、切りっぱなし可能な衣類。

かさばりや縫い目が少ないため、違和感なくずっとここちいい。

下着のラインもひびきにくく、アウターをすっきりと着こなせる。

※「CUT OFF」「カットオフ」はグンゼ株式会社の登録商標です。

3D MADE ベンチレーションボクサー

「BODY WILD」の高い着心地をつくる「3D MADE」「CUT OFF(R)」が融合。穿き心地と機能性双方を実現するハイブリッドボクサー。

POINT１. ボディは立体成型、フロント部はメッシュ編み。

POINT２. 股下部分にはメッシュカットオフ(R)生地を配置。

カラダの凹凸に合わせた立体成型で、締めつけすぎない均一な着圧を実現。

腰まわりや裾・股下の圧力を軽減し、包み込まれるようにピッタリなじむ穿き心地。

動きに合わせてずり落ちにくく、縫い目も最小限におさえたストレスを感じにくい設計。

■商品詳細

CUT OFF ベンチレーションボクサー

サイズ：M、L、LL

品番：BWM001A

カラー：ブラック、レッド、ネービーブルー、サンドイエロー

価格：\1,650（税込）

URL: https://www.gunze.jp/store/g/vBWM001A/

3D MADE ベンチレーションボクサー

サイズ：M、L、LL

品番：BWM000A

カラー：ブラック、ディープブルー、ブルーグリーン、

レンガ

価格：\1,430（税込）

URL: https://www.gunze.jp/store/g/vBWM000A/

販売先： 全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など

以上