『World of Warships』最新アップデート「15.1」を実装！

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPC向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships』において、2026年2月12日（木）より最新アップデート「15.1」を実装することをお知らせします。本アップデートでは古くから伝わる神話に着想を得たゲーム内イベント「春節2026」が開催され、通常のデイリーログイン褒賞に加えて、すぐに受け取れる春節ログインギフトや新たなイベントパス、ストーリーやバトルイベントなどをお楽しみいただけます。また、新艦艇の実装、既存モードの改善、さらに「15.1」期間中のみプレイ可能なイベント「鉄壁防衛線」も導入されます。

＜アップデート「15.1」の紹介ムービーはこちら(https://youtu.be/7X6eAmoY6IE)＞

■無料で獲得できる褒賞が盛りだくさん！ 「春節2026」開幕

2026年2月12日（木）より、春節のお祝いをテーマにしたゲーム内イベント「春節2026」が開幕します。メインイベント「年獣逆理」では、「秩序の守護者」または「混沌の信奉者」のいずれかの陣営を選択し、無料のデイリー・ランダムバンドルセット、ログイン褒賞、特別なコンバットミッションなどを通じて「新春トークン」を入手可能です。この「新春トークン」はアップデート期間中、毎週追加で獲得できます。

「新春トークン」は選択した陣営の褒賞ルートを進行させるために使用でき、活用次第でコンテナと合わせて最大5隻の艦艇を無料で獲得可能です。なお、コンテナにはさらに豪華な報酬が得られるコンテナが出現することがあり、そこから3隻の新艦艇、Tier IX パンアジア戦艦「Yimeng」、Tier IX イタリア巡洋艦「Messina」、Tier X パンアメリカ航空母艦「Independencia」を入手できるチャンスがあります。

さらに、毎日アクセスして褒賞を受け取れる「春節カレンダー」と「春節」イベントパスも用意されています。「春節」イベントパスにおいては、2,500ダブロンで第2進行ラインをアンロックすると、パンアジア艦長「Nian（10スキルポイント付き）」を即座に入手可能です。加えて、アップデート「15.1」期間中にログインすると、コンテナや特別迷彩、「新春トークン」を含む特別ギフトバンドルを獲得できます。

■期間限定イベント「鉄壁防衛線」開催！

「春節2026」と並行して、期間限定の戦闘タイプ「鉄壁防衛線」も導入されます。前回イベント「絶対防衛線」をもとに7対7形式へ刷新され、リスポーンするセクターを自チーム側から選択できるほか、敵陣地を制圧して即勝利が狙える要素も追加され、戦術の幅が広がりました。さらに、戦闘前に専用の消耗品を1つ選択可能で、自艦への被ダメージ低減やチーム全体の回復も行えます。

■新艦艇「Pioneer」「Chateaurenault」が登場

2月には数週間にわたり武器庫に新艦艇が加わります。第2週にはレアな Tier X イギリス連邦巡洋艦「Pioneer」、第3週には同じくレアな Tier X フランス駆逐艦「Chateaurenault」が登場します。

「Pioneer」は1930年代後半にイギリスで検討された軽巡洋艦設計を基にしており、152mm砲16門を前方に重ね配置した3基の主砲塔と後方1基の主砲塔に分けて搭載しています。さらに、クロール発煙装置などの強力な消耗品も備えており、戦場で手強い相手となります。一方、「Chateaurenault」は1947年にフランスへ譲渡されるまでイタリア海軍に所属していた経歴を持ち、攻撃的な魚雷駆逐艦として近距離で大ダメージを与えることが可能です。

■ヨーロッパ戦艦と「Surcouf」は引き続き入手可能

1月のアップデートで登場した新たなヨーロッパ戦艦のうち、「Laudon」「Enigheten」「Gustav Den Store」「Thor」の4隻は、来月の正式実装に先駆けてアーリーアクセスで利用可能です。イベント「勝利へのサルベージ」もアップデート「15.2」の終了まで継続し、レジェンド艦艇のフランス潜水艦「Surcouf」に加えて、戦艦「M. Colonna」と「Zarya S」、さらに巡洋艦「Narai」も入手可能です。「Surcouf」は『World of Warships』で初めて爆雷空襲能力を備えた潜水艦で、203mm連装砲と旋回式魚雷発射管を装備し、最大のダメージを狙えます。

今回の「15.1」では、オペレーションもアップグレードされ、UI更新に加えて、1戦ごとにランダム化された5つの副タスクが追加されます。また、「闘争」も「戦闘再調整」によって、参加するすべての艦艇に特定のパラメーター変更が適用され、戦闘はより予測不能で激しい戦いになります。

アップデート15.1の詳細なパッチノートは、こちら(https://worldofwarships.asia/ja/news/game-updates/update-151-lunar-new-year/)からご確認いただけます。

■『World of Warships』について

『World of Warships』は、ウォーゲーミングが提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクションゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しみ頂けることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。

『World of Warships』フランチャイズは様々なプラットフォームへ展開

PC向け『World of Warships』の成功により、PlayStation(R)4、PlayStation(R)５、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSおよびAndroid向けに『World of Warships: Legends』と様々なプラットフォームへ展開し、それぞれのプラットフォームでもダイナミックな海戦体験を無料でお楽しみいただけるようになっております。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Warships』

ジャンル ：マルチプレイオンライン海戦アクション

対応プラットフォーム ：PC

配信日 ：2015年9月17日

価格 ：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Warships』公式サイト https://worldofwarships.asia/ja/

