「ファンづくりサイクル」で社員もファンに。ノースサンド「働きがいのある会社」ランキング2年連続Top10入り

総合コンサルティング会社の株式会社ノースサンド（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 知紘、以下ノースサンド）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下GPTWジャパン）が発表した2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングの大規模部門において、6位にランクインしたことをお知らせします。なお、昨年の10位から順位を上げてのランクインとなります。

ノースサンドでは、採用活動やコンサルティングサービスの提供に加え、組織運営においても独自の「ファンづくりサイクル」を活用しています。これは、「理念に共感した方がおもてなしを受け、感動し、ファンになる」サイクルが循環していくもので、組織拡大と高いエンゲージメントの両立を支えています。今回のランクインは、社員一人ひとりが“人”を大切にする理念に共感し、日々の業務で体現することで、築かれてきた企業文化が評価された結果であると受け止めています。

▼ノースサンドの取り組みについて

当社では、社員をファンづくりの対象として、理念浸透に向けた様々な取り組みを行っています。代表取締役前田から全社員に向けた、理念に関するメッセージの発信や、月次の全社員集会、取締役による理念に基づいたパネルディスカッション（フィロソフィー会）等、経営陣が直接言葉で理念を伝える機会を創出しています。このような取り組みを継続した結果、従業員数が1,600名を超える現在も、高いエンゲージメントを維持できています。

▼今後に向けて

従業員数の増加や組織拡大など環境が変化しても、“人”を大切に、働きがいと働きやすさの向上に取り組んでまいります。引き続き、コンサルティング会社でありながらコンサルタントらしくない、「愛嬌」があって、「素直」で、「しつこい」、人間力のある人が多い会社、そんなノースサンドらしい企業文化の醸成に努めてまいります。

▼「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始し、今回(2026年)で20回目となります。

ランキングの詳細は以下をご覧ください

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

▼Great Place To Work(R) Instituteについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

▼会社概要

会社名：株式会社ノースサンド（証券コード：446A）

本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 7F

代表取締役社長：前田 知紘

設立：2015年7月

資本金：4,717百万円

事業内容：ITコンサルティング・ビジネスコンサルティング