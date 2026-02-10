東芝テック、『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』に出展

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（以下「東芝テック」）は、2026年2月18日から20日に幕張メッセにて開催される『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』に出展します。

東芝テックブースでは「Your Store. Next Standard Starts Here by TEC」をキャッチコピーに、未来の買い物体験やお店づくりを体感いただける空間を用意しています。多様化するニーズに対応するセルフレジやパーソナルチェックアウト、パートナーの皆さまとの共創で生み出すソリューションなどの展示や、業界のトレンドや事例、最新の展示ソリューションを紹介するプレゼンテーションを実施します。

私たちはこれからも「グローバルトップのソリューションパートナー」になることを目標に、お客様やパートナーとともに社会課題の解決と新たな価値創造を目指してまいります。

＜東芝テックブースの展示概要＞

【会期】 2026年2月18日（水）～ 20日（金）

10:00～17:00 最終日は10:00～16:00

【会場】 幕張メッセ

【出展ブース】4ホール 小間番号4-108

【主な出展内容】

防犯・省人化ソリューションコーナー

画像解析AIを活用しスキャン漏れ・未会計退店などの不正行動を検知するシステムや、セルフレジで店員の介在なしに利用できる商品券読取システム、AIとOCR技術でリモートでの年齢確認を可能にするシステム、遠隔から店員によるサポートを可能にする「モバイルアテンダント機能」、値引きシールを貼る業務をなくす「AR値引きシステム」など、新発売含むセルフレジの防犯・省人化を訴求するソリューションを用意しています。

（主な展示ソリューション）

◇画像解析AIシステム 「フルセルフ不正検知システム」／「空きレジ案内」／「支払い漏れ検知」

◇省人化ソリューション 「商品券読取装置」／「モバイルアテンダント」／「AR値引きシステム」

パーソナルチェックアウトソリューションコーナー

スマホ・カート対応の売場移動型セルフレジをベースに、店舗のセキュリティ対策や買い回り中の消費者への直接プロモーションを可能にする「リアル販促」など、快適なチェックアウトを追求したソリューションを用意しています。さらに、すでにスマホ・カート型のセルフレジを導入している小売事業者での運用事例を動画で紹介します。

（主な展示ソリューション）

◇ELERA(R) 売場移動型セルフレジシステム 「ピピットセルフ」／セキュリティーゲート「ピピットチェック」

◇ピピットセルフ上で利用可能なデジタル販促「リアル販促」

◇流通・小売横断のシンジゲーション型リテールメディア「Retail Sync」

新型ハードウェア・省スペース化コーナー

デザインを刷新した新型モデルのカウンタートップレジやフラッパーゲートを用意しています。カウンタートップレジは計6種類のラインナップを壁面に設置し、店舗での設置イメージができるよう、セルフレジおよび対面レジの形式で展示します。

（主な展示ソリューション）

◇カウンタートップレジ「SS-U1」

データソリューションコーナー

従来からあるクーポン発券サービスの電子化や、電子レシートサービス、商品の香りを再現し棚前行動を可視化するサービスなど、消費者とのタッチポイントを活用した販促ソリューションを用意しています。

（主な展示ソリューション）

◇電子レシートサービス「スマートレシート(R)」

◇クーポン発券クラウドサービス「テッククーポンデリ」

◇「香りリテールメディア」

＊記載されている商品・サービス名は、東芝テック株式会社またはグループ会社の登録商標または商標です。