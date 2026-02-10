罪悪感ゼロ！無糖の強炭酸「CRYSTAL SPARK」シリーズから春夏限定フレーバー「グレープソーダ」を新発売！歴代限定フレーバー人気No.1「ラムネ」が再登場、通年発売開始！

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスグループのアイリスフーズ株式会社（本社：宮城県仙台市、取締役社長：北尾 利徳）は、同社の炭酸水ブランドである「CRYSTAL SPARK（クリスタルスパーク）」シリーズの2026年春夏限定フレーバーとして、新たに「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」を追加し、2026年2月13日よりインターネットサイトや全国のスーパーマーケット、ドラッグストアを中心に順次発売（※1）します。併せて、2025年に春夏限定で販売し、過去の期間限定フレーバー全7種の中で最も支持を集めた「CRYSTAL SPARK ラムネ」を、定番ラインアップとして通年発売を開始します。

昨今、健康志向の高まりなどを背景に、無糖飲料の人気が高まっています。当社が実施した調査（※2）では、肥満や疾病への不安から、有糖炭酸飲料に対し罪悪感を「感じる」との回答が過半数を占めていることが分かりました。こうした中、「CRYSTAL SPARK」シリーズは有糖飲料の味を無糖で楽しめる飲料として好評を博しています。

今回発売する「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」（無果汁）は、芳醇なグレープの甘い香りをすっきりとした味わいで楽しめ、「CRYSTAL SPARKラムネ」は、ほのかな甘みや酸味と、すっきり爽やかな後味が特長です。

当社は今後も、「簡単・便利・おいしい」をテーマに、多彩な商品を開発、販売していきます。

■商品仕様（※3）

■ブランドサイト

https://www.irisohyama.co.jp/crystal-spark/

※1：2026年2月10日より順次、公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：2025年12月に約5000人を対象に当社が行った有糖炭酸飲料に関するアンケート調査。当社調べ。

※3：商品の仕様は予告なく変更することがあります。