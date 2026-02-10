接遇の本質を理解し、施設のブランド力を向上させる「有料老人ホーム向け マナー・ホスピタリティ研修」を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、介護付および住宅型有料老人ホームの職員を対象とした「有料老人ホーム向け マナー・ホスピタリティ研修(https://www.recurrent.jp/listings/service-welfare-hospitality)」の提供を開始します。本研修は、マナーとホスピタリティの違いといった基礎知識から、介護現場における具体的な所作や声掛けまでを網羅した内容です。

入居者様やそのご家族に安心感を与え、施設全体の信頼性を高めることを目的としています。職員一人ひとりが高品質な接遇を実装することで、施設ブランドの強化を支援します。

研修開発の背景

有料老人ホームにおいて、職員の接遇品質は施設全体の評価に直結する極めて重要な要素です。入居者様やそのご家族は、職員の細かな言動や立ち居振る舞いを通じて施設の信頼性を判断します。

しかし、マニュアル通りの画一的な対応だけでは、介護特有の「触れる」行為に伴う不安を解消し、深い信頼関係を築くことは容易ではありません。施設選びにおける不安に寄り添い、安心感を与えるための専門的な接遇スキルの習得が、多くの現場で求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

有料老人ホーム向け マナー・ホスピタリティ研修(https://www.recurrent.jp/listings/service-welfare-hospitality)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員を対象としています。具体的には、介護付き、または住宅型有料老人ホームに勤務する施設職員の方々です。

身に付くスキルや目的

本研修は、以下のスキルの習得および目的の達成を目指します。

- 施設全体の評価を高める接遇の重要性を正しく理解します。- 入居者様の尊厳を守るための具体的な所作や声掛けを習得します。- ご家族や見学者様に安心感を与えるための、誠実な説明スキルを身に付けます。本研修の特徴- 接遇の本質とブランドへの影響を理解職員の言動が施設ブランドにどのように関わるかを把握します。マニュアルを超えた、信頼を生むための柔軟な対応力を強化します。- 介護特有の動作に伴う技術の習得介護における「触れる」行為の意味を再確認します。安心感を与えるための事前発話や、尊厳を守る言葉遣いを具体的に習得します。- 信頼構築に向けた対外対応の実装ご家族や見学者様が抱く不安に寄り添う立ち居振る舞いを身に付けます。質問や要望に対する誠実な向き合い方を具体的に強化します。

株式会社リスキルについて

研修カリキュラムを一部抜粋- マナー・ホスピタリティの基本理解：接遇の本質と、富裕層顧客が求める対応レベルを理解します。- ご入居者様への介護特有の接遇：安心感を生む「触れる」介護と、尊厳を守る所作を習得します。- ご家族様・見学者様への信頼構築型接遇：施設全体の信頼を高めるための説明・案内スキルを身に付けます。

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに掲げ、幅広い業界や階層に対応した研修プログラムを展開しています。

ホスピタリティ研修(https://www.recurrent.jp/categories/manner-hospitality)を含むビジネス研修が料金一律の明瞭価格で提供されており、企業の柔軟な人材育成を支援します。日本全国への講師派遣だけでなく、オンラインでの実施や、各企業のニーズに合わせたカリキュラムのカスタマイズにも追加料金なしで対応可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。