26年度末卒業の 「Suicaのペンギン」や「ムーミン」が登場『chara style by Belle Maison』第三弾 2月15日からニュウマン新宿にてポップアップショップを期間限定オープン
株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、通常はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取れるポップアップショップ『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』を2026年2月15日(日)から2026年3月5日(木)まで、ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペースに出店します。
昨年3月と11月の開催に続き第三弾となる今回のポップアップショップでは、2026年度末をもってJR東日本の交通系ICカード「Suica（スイカ）」のマスコットキャラクターを卒業することが発表された「Suicaのペンギン」と、世代を超えて幅広い層に愛されている「ムーミン」の商品を取り扱います。人気商品だけでなく、新商品もオンラインショップに先駆けて販売します。
「Suicaのペンギン」のスリッパやシートクッションなど、自宅で過ごす時間を彩るインテリアグッズに加え、すでに販売中のリュックやフックウォッチなどのレジャーで役立つアイテムまで、幅広く展開します。
「ムーミン」の商品は、スリッパや枕カバー、ティッシュケースなど新生活に役立つ生活雑貨を中心に、ベルメゾンのECショップで人気のオリジナル商品を中心にラインアップしています。
「Suicaのペンギン」「ムーミン」以外にも、今トレンドのヒョウ柄や日焼けしたデザインを使用した「サンリオ」等、その他のキャラクターも一部取り扱い予定です。
普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取り、購入できる貴重な機会です。この機会に是非お立ち寄りください。
【取り扱い商品例】
※価格は全て税込。※実際の店頭価格と異なる場合があります。
※数に限りがあります。売り切れの場合はご了承ください。
＜Suicaのペンギン＞※ポップアップショップ先行販売
【新色追加】
商品名／おなかふっくら刺繍のスリッパ「Suicaのペンギン」
価格／1,980円
商品名／アップリケ刺繍のシートクッション2柄セット「Suicaのペンギン」
価格／4,990円
商品名／Lightning / Type-C コネクタ付き リチウムイオン充電器 「Suicaのペンギン」
価格／5,490円
商品名／PD60W 対応 USB2.0 リール式 Type-C ケーブル「Suicaのペンギン」
価格／3,290円
＜ムーミン＞
商品名／抗菌防臭のびのび枕カバー「ムーミン」
カラー／3色
価格／1,980円
商品名／シルエット切り抜きティッシュケース「ムーミン」
カラー／2色
価格／3,990円
※ポップアップショップ先行販売
商品名／刺繍デザインバルーントートバッグ「ムーミン」
カラー／1色
価格／5,990円
※ポップアップショップ先行販売
商品名／プリント4連のれん「ムーミン」
カラー／1色
サイズ／85×150cm
価格／3,990円
【購入特典：Suicaのペンギン】
対象の「Suicaのペンギン」商品を税込3,000円以上お買い上げの方に、オリジナルのアイスクリームスプーンをプレゼントします。
※先着順・無くなり次第終了
【購入特典：ムーミン】
＜第一弾＞ カフェタンブラー
＜第二弾＞ 「リトルミイ」のハンカチ
対象の「ムーミン」商品を税込4,000円以上お買い上げの方に、オリジナルグッズをプレゼントします。
・第一弾 2月15日(日)～ カフェタンブラー
・第二弾 3月1日(日)～ 「リトルミイ」のハンカチ
※第一弾、第二弾ともに先着順・無くなり次第終了
【店舗概要】
店舗名称 ：chara style by Belle Maison（キャラスタイル バイ ベルメゾン）
出店場所 ：JR東日本 新宿駅 新南エリア改札内 コンコース上
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース
営業時間 ：平日・土曜 8:00～20:30 日曜・祝日 8:00～20:00
※初日は11時開店 ※営業時間は変更になる可能性がございます。
期 間 ：2026年2月15日（日）～2026年3月5日（木）
商品展開 ：インテリア用品、生活雑貨、ファッション商品など
●ベルメゾンについて
千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。
ベルメゾン【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp
ベルメゾン【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr
【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/
【お客様向け問合せ先】
ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）
※通話料はお客様負担となります。
ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。