声優支援プロジェクト　ＳＭＢＣコンシューマーファイナンスと協業し、金融・キャリア教育を初開催

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、声優のためのキャリアサポート派遣サービス「声優支援プロジェクト」の一環として、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社: 東京都江東区、代表取締役社長: 高橋 照正、以下ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス）と協業し、2026年1月28日（水）に、国際アート＆デザイン大学校（所在地: 福島県郡山市）の学生に向けて、金融教育とキャリア教育を実施しました。

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンスと協業し、学生向けに金融教育とキャリア教育をセットにしたキャリア形成支援は初めての取り組みとなります。この連携を契機に、夢を追う若者向けの総合的なキャリア形成支援をさらに強化してまいります。

■背景: 金融教育の必要性が高まる社会環境

キャッシュレス化の加速、進学時の奨学金利用など、若年層を取り巻くお金の環境は年々複雑化しています。また、成人年齢の引き下げや金融市場の複雑化に伴い、若者はこれまで以上に早い段階から自分の将来にかかわる金融判断を求められるようになっています。経済的困難を抱える若者が闇バイトや多重債務といったリスクに直面するケースも社会問題化しています。

2022年4月から、小学校から高校において金融教育が義務化され、学校教育の中で基礎的な金融知識を身につけるための取り組みが進められています。しかしその一方で、専門学校や大学の授業では金融教育の機会が十分に整備されていない現状があります。特に声優・クリエイティブ業界は、夢を叶えるまでの期間が長く、収入が不安定になりやすいため、早期の金融知識とキャリアについての知識習得が重要です。

このような背景から、当社はＳＭＢＣコンシューマーファイナンスと協業し、国際アート＆デザイン大学校の声優・クリエイティブ業界志望の学生に対し、金融教育とキャリア教育を同日に開催しました。

■声優支援プロジェクトについて

当社が2023年2月より提供を開始した「声優支援プロジェクト」は、専門学校や養成所に通っている若手声優などが夢を諦めずに活動を続けられるよう、“声の仕事”の紹介や柔軟なシフト調整を通じて収入と学びの両立を支援する取り組みです。全国の専門学校などと連携したキャリア教育も積極的に行っています。

■当日のセミナー内容

■コメント

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス 社会的価値創造推進部 大崎 美苗

今回のセミナーでは、声優を目指す専門学生の皆さまに、社会保障や税金などのお金に関する基礎知識や、ファイナンシャルプランニングの重要性をお話ししました。夢を追いかける中で、経済的な基盤をしっかりと築くことは非常に重要です。皆さんが安心して夢を追いかけられるよう、今後の人生設計に少しでも役立つ情報を提供できたことを嬉しく思います。自分の未来をしっかりと見据え、夢を実現する力を身につけていただければと思います。

パーソルテンプスタッフ 声優支援プロジェクト担当 田村 範子

今回、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス様と連携して金融教育とキャリア教育を提供できたことに大きな意義を感じています。声優やクリエイティブ業界をめざす学生の皆さんにとって、将来設計には“お金”と“キャリア”の両面を理解することが欠かせません。今回のセミナーが、皆さんが自分らしいキャリアを前向きに考えるきっかけになれば幸いです。今後も声優支援プロジェクトとして、夢を追う若い皆さんの挑戦に寄り添い、継続的にサポートしてまいります。

■参加者の声

・夢を追いかけ続けていくためには「行動」の「継続」が大切だと感じた

・時間は平等で、それをどう使うかは自分にかかっていると気づいた

・今後の上京後の生活に役立つ内容だった

・悩みの解決に向けて、より具体的な方法を考えることができると思った

・仕事を選べる幅が増えそう。卒業後、自分に合った仕事を考える際にとても参考になった

・これから自分の目標も数字化できると思った

