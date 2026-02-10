FirstHR × Wevox 共催セミナー｜2/25(水)開催決定！エンゲージメントを高める人事評価とは？

Professional Studio株式会社

ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを行うProfessional Studio株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：市川 龍太郎、以下 Professional Studio）とPeople Tech（テクノロジーによって人の可能性を拡げる）事業を展開する株式会社アトラエ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194、以下 アトラエ）は、企業の人事、HRBP、経営者の方向けに、「エンゲージメントを高める人事評価について」の共催セミナーを2026年2月25日(水)に開催いたします。

【お申し込みはこちら】

https://first-hr.jp/event/event002

本イベントの内容

エンゲージメントを高めるために、人事評価制度はどのように設計・運用されるべきなのでしょうか。

人事評価は本来、社員に対して期待される成果や行動、成長の方向性を示し、納得感のある評価と処遇を行うことで、モチベーションやエンゲージメントを高めるものです。

しかし、現実には、

「制度が形骸化してしまっている」

「評価への不満が原因で離職が起きている」

など、本来目指すべき姿とは逆の結果を招いてしまっているケースも少なくありません。

そこで、本イベントでは、エンゲージメントに向き合い続けてきたアトラエ Wevox事業責任者 森山様と、人事制度設計・運用の専門家である Professional Studio 秋元に、「人事評価とエンゲージメントの関係性から考える、エンゲージメントを高めるための人事制度設計・評価運用におけるポイント」について深堀りをしていきます。

人事制度を単なる「評価のためのイベント」で終わらせず、社員の成長と企業の成長につながる仕組みとして機能させたいと考える経営者・人事担当者の皆さまにとって、実践的なヒントを持ち帰っていただける内容です。

開催概要

・日程：2026年2月25日（水）19:30～22:00 ※受付19:00～

・会場：アトラエ本社 セミナールーム

東京都港区麻布十番 1-10-10 ジュール A 8F

※麻布十番駅直結

・参加費：無料

・参加者特典：アンケートにご回答いただいた参加者の方に、以下をご提供

１.【全員】本セミナーの投影資料

２.【10名様限定】人事制度設計・運用に関する無料相談チケット（1回1時間分・PS社秋元が対応）

・定員数：30名

※お申し込みが定員に達し次第、締切とさせていただきます。

※1社様最大2名様までとさせていただきます。

当日のコンテンツ

19:00～ 受付開始

19:30～19:50 主催各社の紹介（自己紹介・事業紹介）

19:50～20:40 パネルディスカッション＆質疑応答

・テーマ

エンゲージメントを高める人事評価とは？

人事評価とエンゲージメントの関係性から考える人事制度設計・評価運用におけるポイントについて

・登壇者

Professional Studio株式会社 取締役 FirstHR事業責任者 秋元優喜

株式会社アトラエ Wevox事業責任者 森山 雄貴 様

・モデレーター

株式会社うるる 人事部 採用・組織開発課 課長 伊藤 妙子 様

20:40～20:50 参加者特典のご説明

20:50～21:00 全員で集合写真

21:00 - 22:00 交流会

交流会では飲み物と軽食をご用意しております。

※タイムテーブルは進行状況に伴い変更になる可能性があります。

※交流会にはご参加いただかずにお帰りいただくことも、また交流会の途中でご退席いただくことも可能です。

本イベントの対象者

下記の状態にある企業の人事、HRBP、経営者の方

- 初めて人事制度を作ろうと考えている- 人事制度はあるがうまく機能していない- エンゲージメントサーベイの導入を考えている- エンゲージメントを向上させる評価運用について知りたい

※フリーランス・個人事業主の方のご参加はご遠慮ください。

※主催各社と競合するサービスを展開されている企業様、または参加対象外の企業様につきましては、ご参加をお断りする場合がございます。

参加申込方法

イベントの参加申し込みは下記URLからお願いします。

登壇者

Professional Studio株式会社

取締役 FirstHR事業責任者 兼 コーポレート担当

秋元 優喜

2010年6月株式会社うるるに入社し、SaaS事業「入札情報速報サービスNJSS」の事業部長、経営管理部長、執行役員 人事総務部長などを経て、執行役員CHRO 兼 人事部長を担当。10名→上場→400名の組織づくりを担う。

うるる社時代、10年以上に渡り、事業・組織フェーズの成長にあわせて、適時、人事制度設計/改定を実施。

2023年4月にProfessional Studio入社後は、規模感も業種も多種多様な企業様に人事制度設計コンサルティングを実施。

東京都立大学大学院 経営学研究科修了（MBA）。専門領域は経営組織、ヒューマン・リソース・マネジメント、意思決定

株式会社アトラエ

Wevox事業責任者

森山 雄貴 様

2012年に関西大学を卒業後、株式会社アトラエにてエンジニアとして入社。 入社後、求人メディア「Green（グリーン）」の企画・開発に携わる。 2016年より、組織力向上プラットフォーム「Wevox（ウィボックス）」を立ち上げ、多くの企業にて組織づくりの支援を実施。現在はWevox全体のプロダクト戦略や新規開発に携わる。

モデレーター

株式会社うるる

人事部 採用・組織開発課 課長

伊藤 妙子 様

2019年7月うるるに入社、現在は人事部採用・組織開発課で採用部門の責任者として、採用から成長支援を担い、定着・活躍に至るプロセスに携わる。過去からエンゲージメント向上委員会運営・組織開発アンバサダー制度の推進、社内向けワークショップ等を実施し、全社向けの組織開発を担う。

Professional Studioについて

Professional Studioは「ベンチャー・中小企業が輝く時代を創る」をミッションとし、ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを提供しています。

ベンチャー・中小企業向けのマネジメント層の人材紹介サービス、ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス、また、ベンチャー・中小企業向けの人事制度設計コンサルティングと設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発を行っています。

◆Professional Studio株式会社

設立：2020年4月

本社所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

代表取締役：市川 龍太郎

URL： https://professional-studio.co.jp/

事業内容：ベンチャー・中小企業向けHR総合支援サービス

・人事制度設計コンサルティング＆設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発・運営

・人事コンサルティング （採用、育成体系化、人事部づくり）

・ベンチャー・中小企業向けマネジメント層の人材紹介サービス

・ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス