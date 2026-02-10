国際航業「エネがえるBiz」がソーラーワールドの成約率向上を支援

国際航業株式会社

国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協、以下「国際航業」）が提供する産業用自家消費型太陽光・蓄電池向け経済効果シミュレーター「エネがえるBiz」が、山形県を拠点に太陽光発電・蓄電池の設計施工を手がけるソーラーワールド株式会社（本社：山形県天童市、代表取締役社長：武内 賢二、以下「ソーラーワールド」）に導入されました。

ソーラーワールドでは、積雪地域特有の冬季の発電停止・低下リスクを考慮した「保守的な前提設定」に、国際航業の「エネがえるBiz」を連携し、経営判断に資する高精度な提案業務のDXを推進しました。この取り組みにより、提案資料作成のリードタイムを3週間から1週間へ、シミュレーション作成を4日から最短1日へと大幅に短縮。迅速な提案体制を構築したことで、成約率の向上を実現しました。

■背景と解消した課題

山形県をはじめとする積雪地域での産業用太陽光・蓄電池の提案では、冬季の積雪による発電停止を加味した、極めて精緻なROI（投資収益率）試算が求められます 。

これまでソーラーワールドでは、自社Excelと外部発電量ツールを組み合わせて経済効果シミュレーションの提案資料を作成しており、資料作成から提案までに最大3週間を要するケースもありました。また、デマンドデータ（30分値）が得られない案件では、ロードカーブの作成に多大な時間を費やす必要があり、試算の不確実性が大きな課題となっていました。

「エネがえるBiz」の導入により、これらの課題を整理・統合し、提案業務の標準化と効率化を実現しました。デマンドデータの推計から積雪リスクを加味した試算までが迅速化されたことで、需要家や金融機関に対して視覚的で説得力ある資料を短期間で作成することが可能になり、成約率向上の実現へと繋げました。

■「エネがえるBiz」導入による主な効果

1.提案スピードの劇的向上

ツールの一元化により、提案資料作成は3週間から1週間に、シミュレーション作成は4日から最短1日で完了。24時間運用パターン図をそのまま活用でき、電力申請用資料作成の工数削減にも寄与しています。迅速なレスポンスが、顧客および金融機関への信頼構築に繋がっています。

2. 雪国特有の「保守前提」による積雪期の精度を担保した運用を実現

ソーラーワールド独自の運用として、「1～2月をゼロベースで試算する」「設置条件に応じ一定割合を控除する」などの設定をツール上で実施することで、実測値と整合する確かな根拠の提示が可能になりました 。

※運用は案件の条件・需要家との合意前提により異なります

3. 視覚的な資料による契約確度の向上

ROI等がグラフで可視化されるため、経営層への説得力が向上しました。

■ソーラーワールド株式会社 代表取締役 武内様 のコメント：

「産業用は投資回収年数が長く、企業側も慎重です。だからこそ経営者が納得できる資料を“最初から”出す必要があります。エネがえるBizは見せ方が良く、ROIが視覚的に伝わるので、契約に向けた話が進みやすくなりました。」

