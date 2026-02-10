明光キャリアパートナーズとロイヤルホールディングス、ベトナム・ハノイ大学での人材育成プログラムを開始

株式会社明光キャリアパートナーズ

報道関係者各位

2026年2月10日

株式会社明光キャリアパートナーズ

ロイヤルホールディングス株式会社

個別指導の学習塾「明光義塾」を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社である株式会社明光キャリアパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中川 拓哉）と、「『食とホスピタリティ』で、地域や社会を笑顔にする」というビジョンのもと、外食・コントラクト・ホテル・食品事業を展開するロイヤルホールディングス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：阿部 正孝、以下「ロイヤルHD」）は、ベトナム・ハノイ大学の学生を対象とした人材育成プログラムを共同で開始いたしました。本取り組みは、一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS）※1が経済産業省からの国庫補助金を得て実施する寄附講座事業を活用した、教育・企業・公的機関が連携する「教育起点の国際人材育成モデル」として推進いたします。



寄附講座では、日本におけるレストランビジネスについて幅広く学びます。そのうえでベトナム国内のロイヤルグループ店舗での実践的な研修、日本での店舗・工場研修を行います。将来はロイヤルグループでの長期的な活躍だけではなく、日本とベトナムの外食産業を支えていく人材となることを期待しています。

■背景

外食産業をはじめとする日本企業では、少子高齢化と労働人口の減少が進み、人手不足が構造的な課題となっています。多くの企業が海外展開を進める中で、優秀な人材の確保と育成、そして長期的な定着が経営の重要テーマとなっています。一方で、外国籍人材の受け入れが拡大する中、教育やキャリア形成支援の不足により、職場への定着が難しいという課題も浮き彫りになっています。人材が企業への帰属意識を持ち、活躍できる仕組みづくりが求められています。

明光キャリアパートナーズとロイヤルHDは、こうした現状を踏まえ、教育を起点とした国際人材育成の新しいモデルを構築しています。ベトナム・ハノイ大学で日本語を学ぶ学生を対象に、寄附講座にて日本におけるレストランビジネスの基礎を座学で学ぶとともに、ロイヤルグループがベトナム・ホーチミンで展開する店舗において、店舗運営や管理体制を実践的に学ぶことで、日本のホスピタリティや経営マインドを総合的に身に付ける機会を提供いたします。教育と現場実践を融合することで、単なる職業体験にとどまらず、企業への共感や帰属意識を育み、将来の国際的な事業展開を支える人材へと成長できる学習プロセスを設計しています。

両社は、こうした教育と実践のサイクルを通じて、「育成・定着・活躍」を一体化した持続可能な国際人材循環の実現を目指します。明光キャリアパートナーズは、外国籍人材が企業の中核として長期的に活躍できる環境づくりを重視しています。企業の理念や価値観を理解し、成長し続けられる支援を行います。本取り組みでは、教育段階から企業理解・職業理解を深めることで、定着と活躍を前提とした人材育成を実現します。

■人材育成プログラムの座組み

■将来展望

明光キャリアパートナーズとロイヤルHDは、現地教育と実務経験を通じて、将来的に「技術・人文知識・国際業務」在留資格で活躍できる幹部人材の育成を視野に入れています。両社は、「教育→体験→雇用→定着→活躍」の循環を通じて、国際的な事業展開を支える優秀な人材の長期的なキャリア形成を支援し、グローバルな経営基盤の強化を図ります。

本取り組みを通じて明光キャリアパートナーズは、ハノイ大学をはじめとする現地教育機関との連携を強化し、継続的な人材育成スキームの構築を進めてまいります。今後は、こうした教育・研修と人材紹介を組み合わせた仕組みを汎用化し、外食産業に限らず、外国籍人材を受け入れる国内事業者に対して、中長期的な人材確保と安定的な事業運営を支える支援モデルとして展開してまいります。

※１ 一般財団法人 海外産業人材育成協会（AOTS）：https://www.aots.jp/

■企業概要

株式会社明光キャリアパートナーズ

所 在 地：東京都千代田区麹町5-4JPR麹町ビル3階

代 表 者：代表取締役社長 中川 拓哉

設立：2022年9月

事業概要：有料職業紹介事業、労働者派遣事業、登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業、人材教育及び各種研修の企画、調査、運営及びそれらの受託等

URL：https://meiko-career.jp/

ロイヤルホールディングス株式会社

所 在 地：福岡県福岡市博多区那珂三丁目 28 番 5 号

代 表 者：代表取締役社長 阿部 正孝

設立：1950年4月

事業概要：グループの経営を統括・管理する純粋持株会社

URL：https://www.royal-holdings.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社明光キャリアパートナーズ Global HR Division 西張（にしばり）

ＴＥＬ：03-5332-7591 e-mail：nishibari.k@meiko-career.jp

※共同リリースのため、重複して配信される場合がございます。あらかじめご了承ください。