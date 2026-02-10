出張整備のアプティ、電動モビリティメーカーのSWALLOWと提携　約4,000名の整備士が全国各地で「出張アフターサポート」開始

株式会社アプティ

自動車業界向けに出張整備サービスを提供する株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、電動モビリティの販売を行うSWALLOW合同会社（本社：神奈川県川崎市、代表：金 洋国）と業務委託契約を締結し、2026年1月14日より出張メンテナンスサービスを開始しました。

本提携により、アプティはSWALLOWの公式アフターサービスセンターを担い、全国約4,000名の出張整備ワーカーがユーザーのもとに出張し、点検・保守・修理などを行います。

提携内容

株式会社アプティは、約4,000名の出張整備ワーカーが全国どこでもお客様のもとを訪問し作業を行う出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」を提供しています。SWALLOWは、公道走行可能な電動キックボードや電動バイクなど、電動モビリティの販売・レンタルを行っています。

本提携で、当社はSWALLOWの公式アフターサービスセンターとしての機能を担います。当社に登録している約4,000名の整備士が全国どこでも出張し、納車前の点検・各種手続き・用品取り付け・定期メンテナンス・万が一の修理など、包括的なアフターサポートを行います。

この提携により、ユーザーは販売拠点や修理拠点まで車両を持ち込むことなく、必要なタイミングでプロ整備士によるサポートを受けることが可能になります。

また、SWALLOWは、全国規模の整備体制を自社で構築する負担を軽減しつつ、サポート品質やお客様満足度の向上を実現します。そして当社は、登録整備士に新たな「整備士のスポットワーク」の機会を創出し、自動車整備業界の働き方改革に貢献していきます。

必要な時に希望の場所で作業可能【対象車種について】

SWALLOWが取り扱う下記の人気車種を対象に、出張メンテナンスを行います。

・こがない自転車「MOPERO mini cargo（モペロ ミニ カーゴ）」

商品ページ：https://swallow-scooter.com/products/mopero-mini-cargo

・公道走行可能な電動キックボード「ZERO9（ゼロナイン）」「ZERO9 Lite（ゼロナイン ライト）」「ZERO10X（ゼロテン エックス）」

ZERO9ZERO9 LiteZERO10X

商品ページ：https://swallow-scooter.com/products/zero9 （ZERO9）

https://swallow-scooter.com/products/zero9-lite （ZERO9 Lite）

https://swallow-scooter.com/products/zero10x （ZERO10X）

・免許不要な電動バイク「Fiido Q1S（フィード キューワンエス）」

商品ページ：https://swallow-scooter.com/products/fiido-q1s

※対応内容：納車前点検、納車手続き、用品取り付け、定期点検、修理 等

※対応地域：全国対応（一部地域を除く）

提携の背景と、本提携が目指す社会

車離れが進むなか、電動モビリティは環境配慮や移動の効率化を背景に、個人・法人を問わず利用が拡大しています。「小回りがきく」「低コストで維持できる」新たな移動手段として需要が高まっています。さらに、排気ガスや騒音問題への対策として企業や自治体が積極導入していることも拡大の理由です。

一方で、購入後の修理やメンテナンスを担うインフラ整備は十分とは言えず、特に近年は街の自転車店・バイク店の減少により、従来の「持ち込み修理」モデルの維持が難しくなりつつあります。

そのような状況下において、ユーザーのもとへ直接訪問する出張整備サービスは、次世代のモビリティ社会を支える重要な基盤となります。

当社とSWALLOWは、本提携を通じて電動モビリティにおける全国的なメンテナンス体制を強化し、ユーザーが購入後も安心して利用できる環境を構築します。

当社は、SWALLOWのアフターサービスを通じ、同社が掲げる「電動モビリティのあるゆたかな生活」を推進するとともに、持続可能な社会の実現にも貢献してまいります。

SWALLOWについて

SWALLOW合同会社は、「電動モビリティのある暮らしをゆたかにする」を理念に掲げ、創業以来、電動モビリティの普及と啓発活動に取り組んでまいりました。

「Be Light, Be Compact, Be Unique」という3つの価値観のもと、日本の道路事情に適した製品の開発から販売、メンテナンスに至るまでを一気通貫で行っています。

また、SWALLOWは一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA）の一員として、電動モビリティの正しい乗り方啓発活動に努めている会社です。

社名 SWALLOW合同会社

代表 金 洋国

本社 神奈川県川崎市高津区下作延1-1-7

事業内容 電動モビリティおよび関連グッズの販売・レンタル

サイト https://swallow-scooter.com/

アプティの出張整備サービスについて

株式会社アプティは、全国約4,000名の登録整備士による出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」を展開しています。

サービス開始からわずか半年で施工3,000台／月を超える実績を持ち、需要は急速に拡大。整備士の働き方を変革する「整備士のスポットワーク」という新しい仕組みとして注目を集めています。

整備士は希望する時間・地域で柔軟に働くことができ、整備工場は繁忙期や欠員時に即戦力人材を確保可能。整備士・整備工場双方にとって最適なマッチングを実現しています。

＜会社概要＞

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億8,000万円（関連会社含む）

社員数 230名

事業内容 １.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業

２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

３.HR tech / SaaS事業（産学連携）

４.出張整備事業

５.自動車用品製造・販売

６.自動車整備工場向け環境整備事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社アプティ

オートモービル・HR事業部 齊藤

TEL：03-6694-2096（アウトソーシング事業直通）