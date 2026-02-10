【ボイトレ・マンツーマンダンスならNAYUTAS】家族で通うほどおトク！家族割キャンペーン開始のお知らせ

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）が展開している日本最大級のボイトレ・ダンスマンツーマンスクール「NAYUTAS」は、長く安心して学習を続けていただける環境づくりと、受講生の皆様からのご紹介による学びの輪の拡大を目的として、2026年2月より「家族割キャンペーン」を開始しました。

キャンペーン概要

ご家族でNAYUTASに通われる場合、家族内で最年長の1名様の受講料が毎月割引となるキャンペーンです。

■ 割引内容- 2名で受講：最年長者の受講料 20％OFF- 3名以上で受講：最年長者の受講料 25％OFF※家族人数が増えても、割引対象は常に最年長の1名様のみとなります※受講料のみが対象となります（管理維持費・休会費は対象外）■ 適用対象- 親子・兄弟姉妹などのご家族（同居・別居不問）- すでにご家族・兄弟姉妹で通われている生徒様も対象となります■ ご利用にあたっての注意事項- 割引対象者（最年長者）の変更はできません- 同一校舎に通われている場合のみ適用可能※例：兄弟で別校舎に通っている場合は対象外- 初月半額キャンペーンなど、他キャンペーンとの併用は不可■ 対象校舎

新宿西口本校(https://lin.ee/wP9MI8T)、北千住校(https://lin.ee/pghcL5p)、横浜駅前校(https://lin.ee/M6Yzl0Y)、高崎校(https://lin.ee/WCmGPask)、名古屋（栄）校(https://lin.ee/FyHbkaI)、本山校(https://lin.ee/FyHbkaI)、岐阜校(https://lin.ee/vYiuioN)、天王寺校(https://lin.ee/0Xajgdq)、広島八丁堀校(https://lin.ee/kfygvAB)、福岡博多駅前校(https://lin.ee/Il8da5Y)

家族だからこそ分かち合える安心とおトクを、これからも皆さまの暮らしのそばにお届けしてまいります。

NAYUTAS（ナユタス）について

NAYUTAS（ナユタス）は、株式会社K Villageが展開する全国100校舎超のボイトレ・ダンス・楽器のマンツーマンスクールです。

「苦手を好きに、好きが得意に。」という理念のもと、プロ講師による質の高いマンツーマン指導を全国で提供しています。

ボイストレーニングでは、ボーカル・声優・ミュージカル・K-POP・話し方など幅広い目的に対応し、ダンス・楽器・DTMまで、多様な表現ジャンルを一人ひとりの目標に合わせて学べる柔軟なカリキュラムを展開。

個性を伸ばす教育スタイルが支持され、未経験者からプロ志向まで幅広い層から選ばれています。

さらに、教室レッスンだけでなく、デジタルコンテンツやオンライン学習を通じて、表現に挑戦するすべての人の「一歩」を後押しする取り組みを強化しています。

2026年も全国各地での新規開校を予定しており、事業拡大に向けた教室展開を加速させ、今後もエンターテインメント領域の教育機会を広げることで、誰もが才能を伸ばせる環境づくりに努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ

NAYUTAS公式ホームページ :https://nayutas.net/

株式会社K Village

取締役 飯田 裕紀

https://kvillage.co.jp/contact/ (https://kvillage.co.jp/contact/)

【株式会社 K Village 会社概要】

本社：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立：2010年

URL：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介