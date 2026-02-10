【無料セミナー】Instagram×Google AI（GEO）で勝つ！フィットネス・習い事教室の「選ばれる」集客戦略 ～最新AI対策で露出を最大化し、新規予約を加速させる術～　2/25（水）開催

株式会社ロカオプ

株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、2月25日（水）14：00より無料のオンラインセミナー『【2026年最新】Instagram×Google AI（GEO）で勝つ！フィットネス・習い事教室の「選ばれる」集客戦略 ～最新AI対策で露出を最大化し、新規予約を加速させる術～』を開催いたします。

フィットネスジムや習い事教室を探す際、利用者の行動は大きく変化しています。チラシや紹介だけでなく、Instagramで雰囲気や実績を確認し、Google検索や地図、AIが提示する候補情報を参考にしながら、「自分に合いそうかどうか」を判断する流れが一般的になりました。

Instagramを運用していても体験申込につながらない、Googleに情報は載っているが予約が増えないと感じている教室も少なくありません。多くの場合、SNSと検索、それぞれの対策が分断されており、興味を持ってから体験申込に至るまでの流れが分断されていることが原因です。

本セミナーでは、最新のGoogle AI検索対策（GEO）とInstagramを活用した情報発信を組み合わせ、興味喚起から比較、体験申込・入会までをスムーズにつなげる集客の考え方と具体策を解説します。新規予約を安定して獲得するために、今見直すべきポイントを実例とともにお伝えします。

AI検索の活用が本格化するいま、フィットネスジムや習い事教室にも、集客の考え方や運用方法の見直しが求められています。ぜひこの機会にご参加ください。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40797/table/112_1_2cb420bc4e451586f02f0f4c82641a42.jpg?v=202602101251 ]無料オンラインセミナーのお申込みはこちら :https://lp.k3r.jp/locaop/260225

講演内容

2026年、フィットネスや習い事教室の集客は「検索」から「AIによるレコメンド」へとシフトしてきています。ユーザーが「近くのヨガ教室」とAIに問いかけた際、「最適な回答」として提案されていますか？

本セミナーでは、Instagramから態度変容を創出し、Google AI（GEO）の力で「ここが一番」と選ばれる、最新の二段構え戦略を公開します。

「入会率を高めたい」「広告費の無駄を削りたい」経営者・担当者へ、2026年版・最速の集客スキームをお届けします。

登壇者

このセミナーで学べること- AIがあなたの施設を「指名」する：GEO時代の新・MEO運用術- Google×Instagramを掛け合わせた「自社予約最大化」の導線設計- SNSで興味を持ち、Google AIで比較するユーザーを逃さず、手数料を抑えて自社予約や来場へ導くための仕組み作りこんな方におすすめ- 地域No.1の認知を獲得し、競合他社と価格競争をせずに集客したい方- Instagramの更新は頑張っているが、実際の「体験申込」や「入会」に繋がっていない方- 大手ポータルサイトや高額な広告に頼らず、自社で「予約が鳴り止まない導線」を構築したい方＜株式会社ロカオプ＞ 戦略マーケティング部部長 島津 誠

ITベンチャーを経て東証一部上場デジタルマーケティング企業へ入社。リスティング・ネイティブ・アフィリエイト・Youtube等のデジタルマーケティング領域におけるアカウントディレクター職にて経験を積み、以降、大手求人企業において事業責任者を経験。大手・中小企業様の採用課題創出と解決に従事。その後ロカオプにジョインし現在、様々な企業様に対しSEMや、SNS、Web広告を組み合わせたWebコンサルティングに従事中。

サービス紹介

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

ロカオプサービスサイト：https://locaop.jp/(https://locaop.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260225_seminar)

ロカオプ資料請求はこちら：https://locaop.jp/download/(https://locaop.jp/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260225_seminar)

「ロカスタジオ(https://locaop.jp/locastudio/)」について

「ロカスタジオ」は、店舗様が日常の業務中に撮影した写真素材をお送りいただくだけで、Instagramへの投稿運用を専任スタッフが代行するサービスです。「スマホの中に写真は眠っているが、加工や投稿をする時間がない」という店舗様の負担をゼロにし、継続的な情報発信を実現します。Instagramへ投稿された内容は、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の「最新情報」へ自動連携されます。これにより、1回の素材提供でSNSユーザーと検索ユーザー（MEO）の双方へ同時にアプローチが可能となり、Web集客の機会損失を防ぎます。

ロカスタジオ：https://locaop.jp/locastudio/(https://locaop.jp/locastudio/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260225_seminar)

ロカスタジオ資料請求はこちら：https://form.k3r.jp/locaop/locastudio_download

