株式会社MadeHere「令和7年度防衛産業参入促進展」へ出展。防衛分野における″部品不足による装備品の非可働を解消″します

株式会社Made Here

株式会社MadeHere（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：デヴォア・アレキサンダー ）は、2026年2月12日（木）・13日（金）にベルサール渋谷ファーストで開催される「令和7年度防衛産業参入促進展（中小企業促進展）」に出展いたします。

当社ブース（小間番号：14）では、メーカー生産終了や図面紛失により調達困難となった部品を1個から復元・製造する「廃番部品迅速製造サービス」を紹介いたします。

■出展の背景：装備品の維持整備における「部品枯渇」の課題

防衛分野では装備品の長期運用に伴い、部品メーカーの撤退や廃業、図面の散逸により「部品が入手できない」という問題が深刻化しています。わずか一つの部品が欠けるだけで、重要な装備品が非可動となり、運用の継続性に影響を及ぼすリスクがあります。

株式会社MadeHereはエンジニアリング力と迅速な製造体制を活かし、こうしたサプライチェーンの寸断リスクに対した解決策をご提案します。

■展示内容：廃番部品迅速製造サービス

当社は「リバースエンジニアリング」と「最適な製造技術（3Dプリント等）」を組み合わせた自社一貫管理体制でリードタイムを極小化した再製造を行います。

＜主な特長＞

図面が無くても製造可能： 3Dスキャンで現物（破損品含む）から設計データを作成。

工法の最適化で納期短縮： 従来の金型を使用した製造だけでなく、3Dプリント等の技術の活用でリードタイムを大幅に短縮した製造を実現。

小ロット対応： 必要な時に必要な数だけ、1個からの製造に対応。

会場では、実際の製造事例や技術的なご相談も承ります。装備品の可動率向上やサプライチェーンの強靭化にご関心をお持ちのご担当者様は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■開催概要

展示会名： 令和7年度防衛産業参入促進展（中小企業促進展）

開催日時：

2026年2月12日（木） 13:00 - 16:00

2026年2月13日（金） 10:00 - 16:00

会場： ベルサール渋谷ファースト（東京都渋谷区東1-2-20）

当社ブース： 小間番号 14

公式サイト： https://www.atla-event.com/2025sme/

株式会社MadeHereについて

株式会社Madehereは、リバースエンジニアリングによる廃番部品製造サービス、13種類の金属・樹脂3Dプリンター造形方式に対応した受託造形サービス、産業向け3Dプリンターやフィラメント製造機の販売を行っています。エンジニアリング力と自社サプライチェーンを生かした一気通貫製造でリードタイムや部品の最適化など製造業における新たな価値創出を目指しています。

※社名変更のお知らせ 当社は2025年9月1日をもって「株式会社3D Printing Corporation」から「株式会社MadeHere」へ社名を変更いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社MadeHere

所在地：神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 LVP1-101

代表者：代表取締役 デヴォア・アレキサンダー

設立：2016年2月

事業内容：廃番部品製造サービス、3Dプリント受託製造サービス、3Dプリンター等の装置販売

URL：https://www.3dpc.co.jp/

防衛向けサービス案内パンフレット(https://cdn.prod.website-files.com/61eccc366e7fdb0d66d9a66c/69816b053aa112bacde6597d_MadeHere_%E5%BB%83%E7%95%AA%E9%83%A8%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf)

【本件に関するお問い合わせ先】

Email：info@madehere.co.jp