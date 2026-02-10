【WWDJAPAN最新号】ジョナサン・アンダーソンの「ディオール」とマチュー・ブレイジーによる「シャネル」の最新クチュールに迫る

株式会社INFASパブリケーションズ

2月9日発売の「WWDJAPAN」は、2026年春夏オートクチュール・コレクションの特集です。オートクチュールでも、やっぱり注目はこの2人。「ディオール（DIOR）」のジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）と「シャネル（CHANEL）」のマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）のクチュールデビューを詳しくリポートしています。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2455?utm_source=sendgrid&utm_medium=button&utm_campaign=TheHyattRegencySeragakiIslandOkinawa_pc2026電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2318234/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

例えば「ディオール」のジョナサンは、オートクチュールを「絶滅しかけているクラフト」と捉えて危機意識を募らせ、自らのメッセージやストーリーを発信して、「クチュールをアートのように楽しんでも良い」と訴えます。ショーの直後には展覧会を開きました。一方「シャネル」のマチューは、あくまでも着るクチュールを目指し、アイコニックなツイードの捉え方さえ変更。あの“ツイードジャケット”が、驚くほど軽やかに仕上がりました。マチューは、どんなジャケットを生み出したのでしょうか？

このほか、共に創業デザイナーが最近この世を去った「ヴァレンティノ（VALENTINO）」や「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVE）」のほか、空を飛んだり（!?︎）土と戯れたり（?!）など、クチュールらしい自由な発想をリポート。「カルティエ（CARTIER）」や「ブシュロン（BOUCHERON）」「グラフ（GRAFF）」などのハイジュエラーによる、これまた至高のハイジュエリーの最新作も紹介しています。

連載では、セフォラ（SEPHORA）のギヨーム・モット（Gillaume Motte）＝セフォラ社長兼最高経営責任者が「世界で選ばれる小売の条件」を語っています。今年もベルギーやクロアチアに進出するほかイギリスなどで店舗網を拡大する「セフォラ」ですが、今年は既存店強化の年と位置付けます。既存店をどうやって魅力的な存在にするのでしょうか？ブランドの独占や、取扱製品の価格帯、そしてAI時代の小売業のあり方などを聞いています。

「ファッション&ビューティパトロール」では、ミニマル・アートって、結局なに？そんな素朴な疑問から、ドナルド・ジャッドの残した偉大な足跡をたどります。

CONTENTS

FEATURE

・HAUTE COUTURE COLLECTION 2026 S/S それぞれの覚悟がにじむ オートクチュール始まる

FOCUS

・セフォラCEOが語る 「世界で選ばれる小売り」の条件

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「アライア」のピーター・ミュリエが退任 3月にパリでラストコレクションを発表、他

・Makuakeと探訪 47都道府県モノ作りの現場最前線：Vol.16 大阪府編 針と糸を使わない“革組”究極のミニマル財布

・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol.82 「ジンズ」と「ゾフ」 粗利はまだまだ上げることができるーージンズの在庫改革が教えるSPAの勝ち筋

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.236 花王とアルビオンが踏み出す、顧客接点開拓（弓気田みずほ ／ユジェット代表・美容コーディネーター）

EDITORS’ LETTER

・白髪染めシャンプーが社会課題を解決に導く!?（中村慶二郎 ／サロンコンテンツプロデューサー）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：少数でも豊作な26年春夏クチュール（村上要 ／編集長、藪野淳 ／欧州通信員）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ミニマルアートってなあに？ ドナルド・ジャッドの場合

（COVER CREDIT）

BRAND：DIOR

PHOTO：VANNI BASETTI / WWD (C) FAIRCHILD PUBLISHING, LLC

