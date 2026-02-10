「第8回［名古屋］総務・人事・経理 Week」に出展｜ウォンテッドリーのプロダクトが一堂に集結

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、2026年2月25日（水）～2月27日（金）に、ポートメッセなごや（愛知・名古屋市）で開催される「第8回［名古屋］総務・人事・経理 Week」へ出展します。

「HR EXPO」と「福利厚生EXPO」に出展

総務・人事・経理 Weekは、バックオフィス向けの展示会です。全部で9つの専門展で構成されており、当社は「HR EXPO」と「福利厚生EXPO」に参加します。HR EXPOには、採用サービスの「Wantedly」と、次世代型採用管理システムの「Wantedly Hire」が出展。福利厚生EXPOには、福利厚生サービスの「Perk」がブースを構えます。

各ブース内では、実際にサービスをお試しいただけるほか、ブースへお越しいただいた方には、数量限定でお菓子やお茶をプレゼントします。なおプレゼントは、各ブースにより内容が異なります。

人事担当者必見！「採用力強化」と「人材定着」がテーマのセミナーを開催

今回は、展示会内で開催される「バックオフィスソリューションセミナー」に参加します。当社代表の仲より、採用ミスマッチを防ぐために有用な「構造化面接」を実践する際のポイントをご紹介するほか、エンゲージメント事業部長の橋屋より、従業員に長く活躍してもらうための福利厚生の活用方法をお伝えします。各セミナーは、展示会にご来場予定の方は、どなたでも聴講お申込みが可能です。ぜひご参加ください。

❚ 採用ミスを防ぐための構造化面接の実践

限られた採用機会の中で、一度の採用ミスが組織に与える影響は小さくありません。本講演では経験や勘に依存した面接がなぜミスマッチを生むのかを整理した上で、構造化面接で「見極めの精度」を高める具体的な方法を解説します。職種・役割定義、質問設計、評価基準の揃え方など明日から導入できる実践ポイントも紹介します。

・登壇日時：2026年2月27日（金）11:30～12:10

・登壇者：ウォンテッドリー株式会社 代表取締役CEO 仲 暁子

・プロフィール

京都大学経済学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券に入社。退職後、Facebook Japanに初期メンバーとして参画。その後、現ウォンテッドリーを設立しビジネスSNS『Wantedly』を開発。2012年にサービスを公式リリース。2017年に東証マザーズ（現グロース市場）へ上場。

セミナーへのお申込み :https://biz.q-pass.jp/f/12091/sjimn26/seminar_register#:~:text=SJN%2D14-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%90%91%E3%81%91

❚ 会社の想いを反映する、だから効果がある。福利厚生の新しい当たり前

福利厚生は単なる制度ではなく、会社の想いを社員に届ける大切な手段です。しかし、従来型の福利厚生は「導入しても使われない」という課題を抱えがちです。本セミナーでは、自社の文化や価値観を反映し、だからこそ社員に響き、人材定着につながる"新しい福利厚生の当たり前"を紹介します。

・登壇日時

2026年2月26日（木）14:30～15:10

・登壇者

ウォンテッドリー株式会社 Engagement事業部長 橋屋 優理

・プロフィール

シャープ株式会社にて営業企画のプロジェクト立ち上げを経験。 以降、医療・介護・福祉の領域を中心に複数のHR事業の責任者を担う。 事業推進の過程で「仕事を通じて、組織や人が幸せになること」の難しさに直面し、 組織開発や従業員エンゲージメントを自身のキャリアのテーマに据える。 現在はウォンテッドリー社でEngagement事業の推進を通じ、企業の組織開発の改善に取り組んでいる。

セミナーへのお申込み :https://biz.q-pass.jp/f/12091/sjimn26/seminar_register#:~:text=SJN%2D11-,%E5%87%BA%E5%B1%95%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89,-%E7%B7%8F%E5%8B%99%E5%90%91%E3%81%91

「第8回［名古屋］総務・人事・経理 Week」概要

会 期：2026年2月25日（水）～ 2月27日（金）10:00～17:00

会 場：ポートメッセなごや（愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2）

ブース番号：5-6（Wantedly、Wantedly Hire）、3-56（Perk）

主 催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

お申し込み：展示会場へ入場するには、公式サイトでの事前登録が必要です（無料）

出展するサービスについて

Wantedly(https://www.wantedly.com/about/list/?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=expo_20260225)

企業が掲げる「想い」への共感を通じて、条件だけでは動かない優秀な人材にアプローチできる採用サービスです。条件や知名度、採用予算に左右されない採用を実現します。

Wantedly Hire(https://hire.wantedly.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=expo_20260225)

自動日程調整機能や、カスタマイズ性の高い選考フロー、高度なレポート機能などを搭載した、次世代型の採用管理システムです。

Perk(https://engagement.wantedly.com/perk/?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=expo_20260225)

働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を豊富に揃えています。毎日の「うれしい」を増やし、従業員のモチベーション向上に寄与します。

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数437万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/