藤岡市と子育て支援で連携　市役所で締結式　2月16日（月）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）は2月16日（月）10時30分から11時まで、藤岡市役所で藤岡市（新井雅博市長）と子育て支援に関する協定書の締結式を開催します。協定に基づき、申請した子育て世帯へ育児に活用できる商品を詰め合わせた「おめでとうばこ」を届けます。行政と生協の協同により、全ての市民が安心して子どもを育て、健やかに成長できる環境づくりを推進します。

子育て応援を必要とする全ての家庭へ

締結する「子育て支援の推進に係る連携協定」に基づき藤岡市は、４カ月の乳児健診などで、出生祝いとして育児用品を詰め合わせた「おめでとうばこ」の案内カードを配付します。申請すると、パルシステムのベビーソープやおしりふき、離乳食づくりに役立つだしパックやツナフレークなどの詰め合わせを無料で届けます。

▲「おめでとうばこ」で届ける商品

「おめでとうばこ」は、市に代わりパルシステムが申請者の自宅まで届けます。訪問を通じて、育児中の困りごとなどに寄り添う「見守り活動」にもつなげます。子育て世帯を応援する生協として、商品の提供と配達の役割を担います。

藤岡市×生活協同組合パルシステム群馬

「子育て支援に係る連携に関する協定 締結式」実施概要

■日時：2026年2月16日（月） 10：30～11：00

■会場：藤岡市役所 本庁舎2階 第2応接室（群馬県藤岡市中栗須327）

■出席者

藤岡市：市長 新井雅博[あらい まさひろ]、健やか未来部 部長 ほか

生活協同組合パルシステム群馬：理事長 大平真紀子[おおひら まきこ]、

専務理事 高橋成秀[たかはし なるひで] ほか

レシピやコラムなど育児情報が充実

パルシステムは地域に密接した生協宅配のインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123」(https://kosodate.pal-system.co.jp/)などの情報を届けています。

パルシステム群馬はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/