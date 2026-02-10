サンユインダストリアル、イタリア拠点に「multibook」導入で月末集計作業を約80％削減

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）は、樹脂・石油・化学の専門商社であるサンユインダストリアル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 平賀 万也、以下「サンユインダストリアル」）が、イタリア拠点に「multibook ロジスティクス機能」を導入したことをお知らせします。

本導入によりサンユインダストリアルでは、受注・出荷・請求、発注・入庫・仕入先請求といった一連の業務プロセスを「multibook」で管理し、商社特有の複雑な商流の可視化を実現。月末集計作業時間の約80％の削減と販売管理業務の属人化・ブラックボックス化の解消を実現しています。

サンユインダストリアル株式会社 大阪支社 モビリティ＆電子材料グループ

■サンユインダストリアルについて

サンユインダストリアルは、樹脂・石油・化学の専門商社として100年以上の歴史を持ち、広大なグローバルネットワークを構築し国内外の製造業を支援しています。素材提案から物流・海外調達、環境対応素材の提供まで、多角的なソリューションを提供する企業として進化を続けており、サンユグループ各社との連携を通じて、高い付加価値を備えた提案力と問題解決力を発揮しています。

■導入背景

サンユインダストリアルでは、欧州におけるEVシフトの加速と、REACH規制をはじめとした環境規制への対応を背景に、2021年にイタリア拠点を立ち上げました。同拠点では、受発注や在庫管理、売掛金管理などの業務を全て日本からの完全リモートによって実施する体制構築が必須となっていましたが、国内で使用していた販売管理システムは外貨に対応しておらず、金額を変換して入力する必要があるなど運用負荷が大きい状況でした。また、PO(発注書)ごとの処理進捗状況の確認に多くの時間を要し、限られた担当者しか全体像を把握できないブラックボックス化が進行していたことから、早期のシステム刷新が課題となっていました。

■「multibook」選定理由

サンユインダストリアルは、海外拠点管理に適した新システムを複数比較検討した結果、多言語対応と多通貨対応を標準搭載している点を評価し、「multibook ロジスティクス機能」を採用しました。受注・発注から出荷・入荷、売上・仕入れ、そして入金・支払いまで、一連の商社業務を段階的に記録・管理できることに加え、PO単位の処理状況をフロー図で可視化し、進捗を直感的に把握できる点も導入の決め手となりました。さらに、クラウド型で現地サーバーが不要なため、日本からブラウザのみでイタリア拠点を統制できる点も高く評価されました。

■導入による成果

「multibook」導入により、月末集計作業は表計算ソフトによる手入力・転記中心の運用から、一元管理されたデータベースを活用する運用へ移行しました。その結果、毎月約40時間を要していた作業時間は約8時間まで短縮され、約80％の削減を実現しています。月平均6件発生していた転記漏れもほぼゼロとなり、入力ミスに起因する資金トラブルリスクも大きく低減しました。受注・出荷・請求、発注・入庫・仕入先請求といった各データをチームで共有できるようになったことで、属人化やブラックボックス状態から脱却し、標準化された業務プロセスとリアルタイムな進捗管理を実現しています。

■今後の展望

サンユインダストリアルは、「multibook」をイタリア拠点にとどまらず、今後の海外展開を支えるインフラと位置づけています。現在は欧州大手電機メーカー向けビジネスにおいて、イタリアの生産拠点、スロバキアの顧客工場、EU各国・中国・日本・インドなど多様な取引先との取引をユーロ建てで統合管理していますが、今後、通貨や取引国がさらに多様化しても、多言語・多通貨対応を備えた「multibook」を活用することで柔軟な対応が可能と見込んでいます。新規海外拠点立ち上げ時にも共通基盤として短期間で展開できる体制構築を目指し、「multibook」の活用領域を広げていく予定です。

■サンユインダストリアル株式会社 モビリティ&電子材料グループ 田口氏 コメント

「当社サンユインダストリアルは、1921年の創業以来、樹脂・石油・化学の専門商社としてグローバルに展開をしてきた企業です。イタリア拠点の立ち上げは2021年。当時、欧州でのEVシフトが本格化し始め、現地での需要拡大が見込まれていました。特徴的なのは、イタリア拠点が完全に非常駐型の拠点である点です。現地に自社の人間がいないため、在庫の動きや売掛・買掛の状況がメールや表計算ソフトではリアルタイムに把握できず、ブラックボックス化が進んでおり、多言語・多通貨対応の『multibook』の導入に踏み切りました。管理者の立場から見た『multibook』導入の最大のメリットは、受注や購買発注、請求、仕入先請求、債権明細、債務明細といった6種類のデータを活用でき、収支と資金繰り、在庫資料の管理を効率よくできるようになった点です。『multibook』は今後の海外展開においてなくてはならないシステムだと捉えています。」

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■サンユインダストリアル株式会社 会社概要

会社名：サンユインダストリアル株式会社

代表者：代表取締役社長 平賀 万也

設立：1947年4月

本社：大阪市北区堂島浜1丁目4番4号アクア堂島東館14階

事業内容：

「樹脂・樹脂製品部門」はインキ・塗料・鉄鋼・機械・電気・電子業界に熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、フィルム等の原料および製品を販売し高い信頼を獲得しています。

「化学部門」はゴム・インキ・薬品・塗料業界に環境配慮型商品をはじめとする各種溶剤や、各種樹脂の素原料とも言うべき化成品の安定供給に努めています。

「石油部門」は自動車用燃料・工業用燃料・潤滑油・工業用溶剤に至るまで社会のあらゆる分野へ供給し活用されています。

「関連会社」は国内・外に合成樹脂製造販売会社と受託加工専門会社の技術集団を有し、お客様のニーズにきめ細かくお応えした製品を供給しています。

URL：https://www.sanyu-k.co.jp/

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/